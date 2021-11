Sandra Milo ballerina per una notte a Ballando con le stelle: l’esibizione è un omaggio a Federico Fellini

Programmi TV

Sandra Milo è la ballerina per una notte in questa puntata serale di Ballando con le stelle. L’attrice si esibisce in una performance ad elevato livello emotivo omaggiando un’altra illustre icona del cinema italiano: Federico Fellini. La sua esibizione accoglie consensi e applausi da parte del pubblico in platea e non solo: “È stata una serata magnifica“.

A Ballando con le stelle le emozioni si rincorrono tra una performance e l’altra, raggiungendo l’apice con la ballerina per una notte della puntata di questa sera.

Stiamo parlando di Sandra Milo, fortemente voluta da Milly Carlucci in qualità di ospite speciale della quarta puntata del dance show di Rai1. L’attrice ha accettato di buon grado l’invito, improvvisandosi ballerina per una notte ed esibendosi al fianco di Angelo Madonia, storico maestro di ballo del programma.

Un’esibizione intensa e coinvolgente, un vero e proprio omaggio a Federico Fellini e al mondo del cinema in tutta la sua bellezza. L’attrice ha scatenato al termine una standing ovation dalla platea, accogliendo con tutta se stessa gli apprezzamenti da parte del pubblico e gli applausi dei giudici.

Per lei è stata una fortissima emozione, considerando che in tutta la sua vita ha sempre dichiarato che le sarebbe piaciuto diventare una ballerina. Anche solo per una notte, come in questo caso.

Sandra Milo felice ed emozionata: “È stata una serata magnifica, un sogno“

Intercettata dai microfoni di Milly Carlucci, che l’ha trattenuta al termine dell’esibizione, Sandra Milo racconta la sua passione per il cinema e il grande affetto per Federico Fellini. L’attrice rivela: “L’amore per me è stato ed è ancora oggi la cosa più importante in assoluto.

L’amore è la forza, la grazia, il senso della responsabilità. E poi la libertà, la libertà dell’anima“. Carolyn Smith ha apprezzato l’esibizione dell’attrice, che ammette: “Fin da ragazzina sognavo sempre di mettere i tacchi alti, mi sentivo importante, forte“.

Milly Carlucci congeda la sua ballerina per una notte, che ringrazia per l’invito e ammette di essere stata catapultata, anche solo per una sera, nel mondo delle favole: “È stata una serata magnifica, un sogno. Ritornare così nelle favole, con il principe azzurro…“.