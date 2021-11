Selvaggia Lucarelli critica Federico Fashion Style a Ballando con le stelle: “Pessimo personaggio di spettacolo”

Programmi TV

Federico Lauri è al centro di nuove polemiche a Ballando con le stelle, con Selvaggia Lucarelli ancora poco convinta della sua reale personalità. La giudice ritiene che il concorrente abbia fatto dei buoni progressi nel ballo, ma che si stia risparmiando sul fronte del carattere. “Sei l’unico che non racconta nulla di se stesso” il commento al parrucchiere dei Vip, in arte Federico Fashion Style.

Federico Lauri stupisce con il tango, ma non tutti sono convinti

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, si è esibito sul palco di Ballando con le stelle con un tango al fianco della sua partner di danza Anastasia Kuzmina.

Un’esibizione giudicata positivamente da tutta la giuria, che fa notare al popolare parrucchiere dei Vip i suoi notevoli progressi nel ballo. Tuttavia alcuni di loro hanno fatto notare ancora qualche mancanza, quell’ingrediente in più che possa rendere ogni sua esibizione perfetta: la mancanza di trasparenza.

Più volte è stato fatto notare come Federico Lauri spesso non ci metta cuore nelle sue performance, seppur tecnicamente buone. Ivan Zazzaroni confessa: “Non c’era cuore né sensualità, ma c’era tutto il resto.

Lui è nettamente quello più migliorato di tutti dalla prima puntata“. Anche Fabio Canino parla di mancanza di emozione lasciata trapelare dal concorrente, seppur l’esibizione sia considerata positivamente: “C’era un grosso lavoro nel numero, e qui devo fare i complimenti ad Anastasia. Non mi hanno emozionato del tutto, però è la strada giusta e se ti fidi di Anastasia secondo me farai grandi cose“.

Selvaggia Lucarelli critica Federico Fashion Style: “Di te non ho capito nulla“

Carolyn Smith commenta la performance a livello tecnico, riconoscendo a Federico Fashion Style un’innovazione: “A me è piaciuto tantissimo, è stato un tango fashion.

Ed è stato geniale che è la prima volta che qualcuno ha portato un altro tipo di tango qui sulla pista di Ballando con le stelle“. Anche Selvaggia Lucarelli si unisce al coro di commenti positivi sulla performance, ma fa notare al concorrente la grave mancanza di cui spesso si parla: “Il problema che c’è è che uscirai da qui anche da vincitore, e sarai un ottimo ballerino ma un pessimo personaggio di spettacolo“.

Selvaggia Lucarelli ritiene che Federico Lauri non si sia ancora mostrato per ciò che realmente è: “Se devo dare un voto al ballo do un ottimo voto, ma di te non ho capito nulla, sei il personaggio più impenetrabile di Ballando.

Stiamo facendo un programma televisivo, vedo le clip che ti precedono e sei l’unico che non racconta nulla di se stesso. Non dico che ci devi raccontare i tuoi segreti più intimi, ma meriteresti di più. Vorrei sapere chi è Federico Lauri“. Il concorrente replica: “Io sono misterioso, io mi faccio scoprire“. Ma la giornalista gli fa notare: “Ti stai risparmiando da quel punto di vista, per il resto sul ballo non ho niente da dire.

Bravi“.