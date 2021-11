Veronica Peparini e Andreas Muller raccontano il loro amore a Verissimo: spunta l’ipotesi matrimonio

Programmi TV

Da Amici a Verissimo, la coppia composta da Veronica Peparini e Andreas Muller si racconta a Silvia Toffanin direttamente dallo studio del talent. I due ballerini si sono conosciuti proprio nello show condotto da Maria De Filippi, e lì si sono innamorati. “Ci siamo resi migliori insieme” spiega la coppia, che rompe anche il silenzio sull’ipotesi di convolare a nozze.

Veronica Peparini e Andreas Muller: l’amore sbocciato ad Amici

Veronica Peparini e Andreas Muller sono una delle coppie più affiatate della televisione e dello spettacolo.

I due ballerini si sono conosciuti ad Amici nel 2016, quando il giovane ragazzo ha preso parte all’edizione e ha avuto proprio la Peparini come sua insegnante di danza nel talent show di Canale 5. Dopo l’infortunio nel 2016 che l’ha costretto al ritiro dalla gara, Muller ci ha riprovato l’anno successivo accedendo al serale e trionfando nell’edizione del 2017.

Gioia indescrivibile anche per Veronica Peparini. Il rapporto tra i due si è intensificato sempre più e, da professionale, il legame si è fatto sentimentale frequentandosi lontano dalle telecamere sino a mettersi insieme.

“Sono 4 anni, non c’è una data precisa” spiega la ballerina a Silvia Toffanin, in video-collegamento con Verissimo assieme ad Andreas dallo studio di Amici.

Veronica Peparini e Andreas Muller tra l’amore e l’ipotesi delle nozze

Veronica Peparini e Andreas Muller raccontano a Silvia Toffanin la loro romantica storia d’amore, fatta di screzi e coccole, litigi e momenti felici condivisi l’uno al fianco dell’altra. Il ballerino confessa di essere cresciuto umanamente grazie alla sua Veronica, alla quale rivolge una dolcissima dichiarazione: “Lei mi ha reso migliore, questo glielo devo.

E se oggi sono questo ragazzo qua, è anche grazie al nostro rapporto“. La Peparini conferma quanto il loro legame sia importante per entrambi per crescere e migliorarsi reciprocamente: “Mi rende felice sentire questa cosa. Ci siamo resi migliori insieme, io penso che ci compensiamo in tante cose. Siamo importanti l’uno per l’altra“.

Stuzzicata dalla curiosità di Silvia Toffanin, la coppia rompe infine il silenzio sull’ipotesi matrimonio. Un passo certamente importante, che rappresenterebbe il coronamento del loro idillio d’amore. Andreas non nega tale ipotesi, anzi la rilancia: “Non l’ho mai nascosta questa cosa.

Non mi precludo nulla, anzi. Ho anche un aspetto romantico quindi non ho mai eliminato dalla mia visione di vita un matrimonio“.