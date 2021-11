Amici di Maria De Filippi anticipazioni domenica 7 novembre: una puntata ricca di grandi ospiti

Programmi TV

Nel corso dell'ottava puntata del 7 novembre saranno presenti in studio due amici della trasmissione per assistere alle esibizioni dei talenti seduti sui banchi della speciale scuola.

Ottava puntata di stagione per il talent show più amato dai giovani italiani che torna con un nuovo appuntamento tutto da gustare. Sono ricche le anticipazioni che circolano in rete per quanto riguarda la puntata che andrà in onda dalle ore 13:55 di domenica 7 novembre 2021 sempre su Canale5, quando a farla da padrone saranno gli allievi della scuola che si esibiranno sotto gli occhi di alcuni ospiti speciali. Maria De Filippi sarà come sempre la padrona di casa al centro dello studio che vede coinvolti anche i volti amati dei professori Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e la new entry Raimondo Todaro.

Scopriamo insieme le anticipazioni della nuova puntata di Amici di Maria De Filippi e vediamo ciò che è successo nella scuola più ambita d’Italia.

Amici di Maria De Filippi: anticipazioni dell’ottava puntata

Stando alle anticipazioni che circolano in rete in queste ore la prossima puntata di domenica 7 novembre 2021 regalerà al pubblico interessanti sviuppi per quanto riguarda le sorti di alcuni allievi messi costantemente in discussione dal corpo docente della trasmissione.

Innanzitutto in studio saranno presenti due amici della trasmissione come lo scrittore Roberto Saviano, che racconterà ai ragazzi la sua esperienza di vita ed offrirà interessanti spunti di riflessione, e la cantante Loredana Bertè, che sarà impegnata a giudicare i talenti del canto ed a stilare una classifica di gradimento dei loro inediti.

LDA e Serena saranno al centro dell’atenzione dopo aver affrontato e vinto la loro sfida, con il figlio d’arte al centro delle polemiche tra Rudy Zerbi e la Pettinelli mentre la ballerina farà discutere Todaro e la Celentano. Quest’ultima non le manderà a dire al maestro di ballo reputando scellerata la sua decisione sulla sfida che ha fatto vincere a Serena.

Carola si farà apprezzare per una coreografia della D’Amario mentre Guido non sosterrà la sua sfida a causa dell’infortunio dello sfidante. Mattia verrà criticato dalla Celentano dopo aver ballato un paso doble.

Amici di Maria De Filippi: quando va in onda l’appuntamento con il talent show

Maria De Filippi aprirà l’apputnamento con la seguitissima trasmissione domenica 7 novembre 2021 a partire dalle ore 13:55 circa