Claudio Baglioni torna in televisione: la data di quando andrà in onda su Canale 5 il suo show Uà

Il cantante e conduttore romano Claudio Baglioni sarà il protagonista di 3 serate evento speciali che andranno in onda su Canale 5. Quando potrebbe andare in onda sugli schermi Uà, uomo di varietà.

Il grande ritorno di uno dei più amati artisti italiani di sempre sta per tenere compagnia al pubblico di Canale 5. Claudio Baglioni è infatti uno dei più apprezzati interpreti della nostra musica e da decenni è anche un protagonista indiscusso della nostra televisione. Dopo l’esperienza come conduttore che lo ha visto impegnato con alterne vicende sul palco del Festival di Sanremo è pronto a mettersi al centro della scena con Uà, uomo di varietà, un omaggio lungo 3 serate alla sua carriera e non solo.

Claudio Baglioni torna in televisione con Uà, Uomo di Varietà

Claudio Baglioni sarà il protagonista indiscusso di uno speciale show che arriverà prossimamente su Canale5.

Il ritorno in televisione del cantante e conduttore romano è stato anticipato ampiamente sia dai palinsesti che ne annunciavano la trasmissione che dalla stessa rete ammiraglia di Mediaset, che da settimane ormai sta promuovendo in pompa magna quello che è a tutti gli effetti un grande evento atteso dai suoi tanti fan e da tutti gli amanti della musica.

Il cantante è infatti pronto a festeggiare i suoi 70 anni d’età con Uà, Uomo di varietà, tre serate evento che lo metteranno al centro dell’attenzione con i grandi successi che hanno costellato la sua carriera e tanti amici pronti a festeggiarlo come si deve prestandosi in duetti ed divertenti interviste.

Uà, Uomo di varietà: quando potrebbe andare in onda su Canale5

Stando alle anticipazioni che circolano in rete, come rilanciato da TvBlog, Claudio Baglioni è pronto ad entrare nelle case degli italiani per 3 sabato consecutivi, con il primo appuntamento che dovrebbe essere fissato per il 4 dicembre prossimo con gli altri due ovviamente a seguire.

Il varietà del cantante romano dovrebbe quindi prendere in eredità lo spazio lasciato libero da Tu si que vales che regalerà al pubblico la sua finale sabato 27 novembre 2021.