Lorella Cuccarini attacca Anna Pettinelli ad Amici: “Il problema di LDA è che è il figlio di Gigi D’Alessio?”

Nella puntata del 7 novembre di Amici2021, LDA è stato al centro di molte riflessioni. Il cantante ha superato la sfida che lo vedeva protagonista, ma le polemiche non si sono placate.

Lorella Cuccarini ha attaccato Anna Pettinelli, intervenendo in favore dell’allievo. Anche Maria De Filippi ha voluto dire la sua sul comportamento di LDA.

Lorella Cuccarini è stata molto diretta con Anna Pettinelli ad Amici2021

La puntata del 7 novembre di Amici2021 è stata caratterizzata da una doppia sfida.

Sia LDA che Serena, due dei protagonisti più contestati del programma, hanno, infatti, dovuto subire un confronto per restare nella scuola di Canale5. La sfida di LDA è stata promossa da Anna Pettinelli. Le motivazioni della professoressa sono sempre le stesse: “Impreciso, di maniera nell’impostazione, neomelodico con spruzzatina di moderno, banalotto nei testi e con scarsa personalità nel comporre e cantare“. Su Rudy Zerbi Anna Pettinelli ha aggiunto: “Quest’anno è diventato buono tutt’un tratto“.

La professoressa sembra un po’ accanirsi contro l’allievo che, in realtà, ha già dimostrato, almeno, di saper trascinare il pubblico, che oggi l’ha commosso cantando con lui: “Grazie mille a tutti, sentire cantare la tua canzone è una cosa indescrivibile“.

Proprio per questo Lorella Cuccarini ha attaccato Anna Pettinelli in puntata, difendendo LDA: “LDA ha qualcosa in più… Accanimento contro LDA che forse va al di là… Ci deve essere anche una coerenza… Devi anche fare delle sfide che abbiano un senso“. La professoressa ha lanciato una vera stoccata: “Il problema di LDA è che è il figlio di Gigi D’Alessio?“.

Lorella Cuccarini accusa Anna Pettinelli, la risposta della professoressa di canto

LDA ha dovuto subire una sfida nella puntata del 7 novembre di Amici2021.

Lorella Cuccarini ha accusato Anna Pettinelli di prendersela troppo con l’allievo e la professoressa si è difesa: “Il tuo cognome non mi interessa… Vorrei che tu facessi qualcosa di diverso.. Trovassi una tua strada“.

Una sfida verbale molto interessante tra le due professoresse, che ha dato una risposta a un dubbio che in tanti avevamo. Di certo sarà stata molto contenta Anna Pettinelli quando anche Loredana Bertè ha stroncato il cantante. Una vera e propria batosta che è stata notata da Maria De Filippi: “Tenete sempre presente che è una questione di gusti… Assolutamente soggettivo“.

La conduttrice è stata davvero materna con il ragazzo: “Ho apprezzato moltissimo il tuo silenzio per il rispetto a un artista come lei e dalle parole che ti ha detto togliti dalla testa l’esistenza dell’anagrafe. Perché come vedi una come la Bertè che lavora con tuo padre… Non gliene frega di dirti quello che pensa, indipendentemente da chi ha accanto“.

LDA ha chiuso con una sola frase ogni polemica: “Io ringrazio già Dio di stare in questa classifica“.