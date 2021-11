Miriana Trevisan scoppia a piangere al GFVIP6. Volano parole grosse contro Soleil Sorge e Katia Ricciarelli

Grande Fratello

Miriana Trevisan è stata duramente criticata da Katia Ricciarelli e Soleil Sorge per la sua relazione con Nicola Pisu. La showgirl ha pianto per questa durezza.

Il gioco della sesta edizione del Grande Fratello Vip è entrato sempre più nel vivo. I concorrenti hanno lasciato cadere le maschere e sono nati i primi scontri. Il più forte confronto è stato quello tra Alex Belli e Aldo Montano, in cui si è andati vicini a una rissa.

Ma lo scambio d’idee dirette è all’ordine del giorno nella casa più spiata d’Italia. Proprio delle opinioni dichiarate in modo aperto e senza filtri, hanno recentemente provocato una forte reazione in una concorrente.

Miriana Trevisan è scoppiata a piangere per l’atteggiamento di Soleil Sorge e Katia Ricciarelli nei suoi confronti.

Miriana Trevisan in lacrime per le opinioni di Katia Ricciarelli e Soleil Sorge

Miriana Trevisan è stata protagonista di un feeling speciale con Nicola Pisu. Dopo vari alti e bassi, la complicità tra i due si è interrotta per volere della showgirl. Quest’avvicinamento e poi allontanamento è stato duramente criticato da Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. La cantante lirica ha perfino annunciato di non voler partecipare al compleanno della showgirl, per questo motivo.

Miriana Trevisan è scoppiata a piangere e ha raccontato il suo malumore agli altri concorrenti: “Guardate è una roba assurda. Questa qua ha detto che stasera a mezzanotte se ne va a dormire perché io ho fatto soffrire lui che sono due giorni che non sapevo perché non mi parlava, ma vi rendete conto?“. La showgirl non si sente in torto nei confronti di Nicola Pisu: “Quando sono l’unica ad averlo trattato da uomo, neanche sua madre l’ha trattato da uomo, io sì. Gli ho detto prenditi le responsabilità, io non me la sento, io ok provo attrazione ma non so se c’è altro. Ma dai ma vi rendete conto?

“.

Miriana Trevisan ha utilizzato delle parole molto forti per definire l’atteggiamento delle due coinquiline: “Mi stanno massacrando! ‘Perché hai 50 anni’, mi hanno detto. Vi rendete conto… Katia e Sole. Quando voi non c’eravate… A me mancano Jo e Ainett“. E ancora: “Sono state veramente crudeli! Mi dispiace che non faccio un compleanno da 5 anni ed ero così felice di passarlo con tutti loro. Sono veramente crudeli e str… Perché pensano solo a farci la paternale, l’educazione civica… Poi sono i primi a fare le… Io sono per bene poi tutto mi potete dire“.

Miriana Trevisan piange per Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni la difende

Miriana Trevisan è scoppiata a piangere prima del suo compleanno nella casa del Grande Fratello Vip6.

La showgirl non ha gradito le opinioni di Soleil Sorge e Katia Ricciarelli sul suo conto.

Sophie Codegoni, invece ha difeso le scelte della coinquilina nella gestione del rapporto con Nicola Pisu: “Il cattivo esempio lo danno le persone che incolpano te di questo… Una donna non può più viversi un momento… Quando ti vivi il momento devi avere la certezza che quella cosa ti va bene… Non andiamo più a tentativi nella vita… Dà fastidio sentirsi in colpa per aver seguito una sensazione“.

La giovane influencer è stata molto diretta nello smontare le critiche ricevute da Miriana Trevisan: “Non è mai capitato a nessuno di baciarsi e poi non ti piace più e finisce lì? Dai, adesso che un bacio è un matrimonio, che discorso è?“.