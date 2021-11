Sherlock Holmes: trama, cast e trailer del film con Robert Downey Jr. su Italia1 domenica 7 novembre

Programmi TV

Il divo hollywoodiano interpreta il grande detective private in una delle sue mille avventure in onda su Italia1 a partire dalle ore 21:30.

La prima serata di Italia1 domenica 7 novembre 2021 propone al pubblico davanti alla televisione un film che vede il ritorno del detective privato più amato di tutti i tempi. La pellicola Sherlock Holmes va in onda sul canale Mediaset a partire dalle ore 21:20 circa quando il personaggio interpretato dal divo Robert Downey Jr. e il suo fido scudiero dottor Watson sono sulla tracce di una intricata e misteriosa vicenda che vede un uomo concludere riti di magia nera con l’uccisione di giovani donne. La trama completa ed il cast del film in onda questa sera.

Sherlock Holmes: il cast e le curiosità sul film in onda su Italia1

Sherlock Holmes è un film del 2009 diretto da Guy Ritchie, famoso regista britannico che girerà anche il sequel nel 2011 dal titolo Sherlock Holmes – Gioco di ombre.

La sceneggiatura è tratta da un fumetto scritto da Lionel Wigram ed è liberamente ispirata ai romanzi dell’autore scozzese Sir Arthur Conan Doyle.

Torna sugli schermi italiani il personaggio iconico e pieno di acume di Sherlock Holmes, qui interpretato dal divo Hollywoodiano Robert Downey Jr.

che in quegli anni aveva legato il suo volto indissolubilmente al personaggio di Iron Man per la serie di film dell’universo Marvel. Al suo fianco nel ruolo dottor Watson figura un altro grande interprete dei nostri tempi come Jude Law, e la pellicola vanta anche la presenza di Rachel McAdams nei panni di Irene Adler mentre il cattivone di turno Lord Henry Blackwood è interpretato dall’attore Mark Strong.

Sherlock Holmes: la trama del film

Sherlock Holmes ed il suo fidato amico e collaboratore sono sulle tracce di un uomo sanguinario esperto di magia nera che è solito finire i suoi macabri riti con l’uccisione di una giovane donna.

Rintracciato e fatto arrestare, i due investigatori si assicurano che sia nelle mani della giustizia che lo condanna alla pena di morte.

Quello che però sembrava essere la fine del mistero non è soltanto che l’inizio dato che Lord Henry Blackwood non viene ritrovato in quella che dovrebbe essere la sua tomba, con tanto di testimone che giura di averlo visto in giro per la città. Holmes e Watson si troveranno davanti ad un mistero di difficile risoluzione ma i due si sapranno far valere.