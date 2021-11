Soliti Ignoti – Il ritorno resta saldo su Rai1: il futuro della trasmissione di Amadeus

Programmi TV

Soliti Ignoti – Il Ritorno è senza dubbio il preserale della televisione italiana più seguito e amato sugli schermi dei telespettatori. La sua consolidata formula divertente e stimolante, portata ogni sera da Amadeus in tutte le case del pubblico, continua a conquistare tutti e la Rai di certo non ha nessuna intenzione di mollare la presa dopo così tanto successo. Nonostante alcune voci volessero che il programma si facesse da parte nella programmazione di Rai1 per lasciare spazio ad un altro preserale, si rincorrono invece i rumors che smentirebbero questa decisione e che vedrebbero i vertici della televisione pubblica puntarci ancora con forza.

Soliti Ignoti – Il ritorno: Amadeus si sta conquistando un meritato prolungamento

Soliti Ignoti – Il ritorno anche in questa stagione autunnale resta una base sicura per Rai1 nella strategia fascia oraria che precede la prima serata. Il divertente game show condotto da Amadeus è infatti l’incontrastato dominatore degli ascolti del preserale televisivi, ogni giorno in grado di accaparrarsi il primo posto del podio dello share.

Le medie stagionali del programma stanno infatti confermando il suo successo, proponendo l’ormai consolidata formula che vede un personaggio Vip a cimentarsi con l’identità ignota dei personaggi arrivati in studio prima e poi con il loro parente misterioso. Il pubblico sta infatti godendo delle gesta inaspettate di alcuni insospettabili investigatori famosi che si prestano simpaticamente anche alle numerose gag con il presentatore.

Soliti Ignoti – Il ritorno: fino a quando andrà in onda il programma di Amadeus

Forti di questo successo la Rai non ha nessuna intenzione di rinunciare a questo format, nonostante tempo addietro si stesse vociferando di un suo passaggio di consegne con un altro preserale.

Sembrava infatti che i Soliti Ignoti – Il ritorno potesse fare spazio al ritorno di Affari tuoi, l’amato gioco dei pacchi protagonista in prima serata poco tempo fa con una versione speciale pensata per coppie che dovevano presto convolare all’altare.

Stando alle indiscrezioni di Tvblog, pare proprio che il game show possa presto godere di un prolungamento che lo vedrebbe protagonista di Rai1 fino alla prossima estate. Saranno sicuramente contenti tutti i fan della trasmissione che quindi non rinunceranno ad Amadeus ed alla sua trasmissione preserale fino a quando non avverrà il passaggio di consegne con Techetechete’.