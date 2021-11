Alessandro Zarino ha recentemente rischiato di morire. Il racconto dell’ex tronista di Uomini e Donne

Uomini e Donne

Nei lunghi anni di messa in onda di Uomini e Donne tanti sono stati i protagonisti che sono riusciti a impressionare il pubblico e rimanendo dei volti noti e apprezzati. Negli ultimi anni, però, sono sempre di meno i tronisti che riescono a emergere e raggiungere un successo e una notorietà estesa, come quella dei famosissimi protagonisti del dating show del passato.

Tra gli ultimi tronisti più controversi Alessandro Zarino. Il modello partenopeo che viveva in Australia, ha portato avanti un percorso breve nel dating show, ma ha saputo conquistare la benevolenza del pubblico. Recentemente una nuova avventura, invece, ha lasciato in lui un’impronta piuttosto negativa.

Alessandro Zarino ha raccontato di aver rischiato di perdere la vita recentemente, come riportato da Il Fatto Quotidiano. La confessione è arrivata ai microfoni del programma radiofonico Trends & Celebrities di RTL 102,5, condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri.

Alessandro Zarino racconta la disavventura sull’Everest

Alessandro Zarino è stato scelto come tronista nella stagione 2019/2020 di Uomini e Donne.

Il ragazzo si era già fatto notare, però, come tentatore di Temptation Island. La permanenza del dating show del tronista è stata piuttosto breve e, in poco tempo, è arrivata la scelta anticipata di Veronica Burchielli. La ragazza, però, ha dato il due di picche al tronista e ha preso il suo posto sul trono. Alessandro Zarino ha conquistato il favore del pubblico, riuscendo, in seguito, a conquistare anche il cuore della sua bella Veronica, che ha lasciato il trono per lui.

Adesso, i due si sono lasciati da tempo e Alessandro Zarino è stato protagonista di una vicenda incredibile.

L’ex tronista ha partecipato a una scalata promozionale del monte Everest: “Ho deciso di mettermi alla prova partecipando a questo evento per la lotta ai cambiamenti climatici. Un’azienda che si occupa di abbigliamento eco-sostenibile ha organizzato questa sfilata. Io ero l’unico italiano tra i 12 partecipanti“.

Alessandro Zarino ha raccontato di aver rischiato la vita in quest’escursione pubblicitaria.

Alessandro Zarino rischia la vita sull’Everest

Alessandro Zarino ha preso parte a una scalata del monte Everest, ma il modello ha dovuto fare i conti con un malessere inaspettato. Difatti, Alessandro Zarino ha raccontato di aver rischiato la vita nel corso della spedizione: “Un’avventura che ancora oggi mi fa tremare la notte.

Qualcuno ha lasciato, siamo ritornati alla base in sette. Ma a 6 mila metri ho avuto problemi: non respiravo più, mi hanno dato l’ossigeno. Poi il rischio di un arresto cardiaco. Sono intervenuti i medici che seguivano la scalata. Sono sceso subito“.

Oltre al tragico episodio di cui è stato protagonista, tutta la spedizione è stata piuttosto rischiosa: “Di notte dormivamo nelle tende al freddo e con la fauna selvatica: orsi, lupi, animali di ogni tipo camminavano tra una tenda e l’altra.

Ho avuto paura. Ho pensato di mollare e non di non farcela. Nemmeno l’acqua avevamo a disposizione, soltanto quella dei ruscelli“.