Biagio Di Maro shock a Uomini e Donne, il cavaliere porta il conto delle spese. La reazione delle Dame

Uomini e Donne

Biagio Di Maro ha animato la puntata dell'otto novembre di Uomini e Donne. Il Cavaliere ha recriminato le spese sostenute per le cene e le uscite con le Dame del parterre.

La puntata dell’otto novembre di Uomini e Donne è stata una di quelle che rimarranno nella storia. Biagio Di Maro ha stupito tutti, stilando una lista delle spese sostenute per le uscite con le Dame del parterre. La reazione delle donne presenti in studio è stato molto diretta. Rosy, tra tutte, ha usato delle parole molto forti nei confronti del Cavaliere.

Biagio Di Maro ha sconvolto tutti a Uomini e Donne con la lista delle spese sostenute

Non ho mai apprezzato particolarmente Biagio Di Maro, ma si deve dire che nella puntata dell’8 novembre di Uomini e Donne, il Cavaliere ha dato il meglio di sé.

Sì perché in decenni di programma e, con una moltitudine di personaggi improbabili che sono passati per lo studio del famoso dating show, nessuno mai si era spinto a tanto.

La lista delle spese sostenute dal Cavaliere per portare fuori le Dame va oltre agli aspettativa trash del programma. Eppure è successo. Biagio Di Maro si è seduto a centro studio e ha stilato la lista degli importi sostenuti per ogni sua conquista.

Ma per aggiungere trash al trash il tutto è stato sapientemente condito con lacrime e una buona dose di vittimismo: “Non riesco a farmi capire o trasmettere quello che io vorrei cercare… Trovare l’amore… Qualcosa che mi fa stare bene… Sono false“.

Il copione del Cavaliere è davvero degno di un premio per la scrittura cinematografica: “Migliori ristoranti, migliori bottiglie… Sempre pagato io… Sono sempre io a pagare… Mi ritrovo tasche vuote, sfruttato… Voglio una persona bella… Perché vengo bastonato sempre?… Mesi che io sto male“.

Biagio Di Maro rinfaccia le spese, le Dame reagiscono male

Biagio Di Maro ha effettuato una vera e propria lista delle spese sostenute per le uscite a Uomini e Donne.

Naturalmente le Dame che si sono sentite insultate hanno reagito in malo modo. Ma anche Tina Cipollari non le ha mandate a dire: “Dobbiamo risarcirti subito?… Sono convinta che tu le cene non le hai pagate… Porta le ricevute… Ma chi vuoi imbambolare?“.

Isabella Ricci ha aggiunto un altro retroscena trash alla faccenda. Secondo la Dama, Biagio Di Maro, in realtà, non pagava le cene, ma scambiava il tutto con della merce: “Tu fai a scambio di mozzarelle con i camerieri… Più volte sono venuti a tavola dicendo Biagio hai superato il budget“.

Anche Rosy ha accusato il Cavaliere di non raccontarla giusta con parole molto dirette: “Un essere immondo… Ignorante, privo di contenuti… Butti fango sulle donne… Un uomo che rinfaccia… Io non la volevo raccontare ma tu proprio mi hai sfinita… Raccatti gli scontrini dimenticati dalle persone per farti rimborsare dalla redazione… Indegno“.