Lorenzo Amoruso fidanzato con Manila Nazzaro: chi è l’ex calciatore compagno della concorrente del GF Vip

Chi è

Lorenzo Amoruso è fidanzato dal 2017 con Manila Nazzaro, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Della sua vita privata si sa davvero poco, eccezion fatta per la storia d’amore con l’ex Miss Italia che, molto presto, potrebbe portarli all’altare. In compenso il suo nome è molto conosciuto nel mondo del calcio, e anche sul piccolo schermo ha avuto modo di farsi notare con alcune partecipazioni televisive.

Lorenzo Amoruso ex calciatore: la carriera nel mondo del pallone

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sono una coppia molto affiatata e piuttosto nota al grande pubblico.

Dal 2017 l’ex calciatore e l’ex vincitrice di Miss Italia fanno coppia fissa, dopo il naufragio del matrimonio di lei con l’ex marito Francesco Cozza. Di Amoruso, invece, si sa davvero poco se non la sua carriera nel calcio. Se sul fronte sentimentale non ha mai fatto parlare di sé per le sue vicende amorose, nel mondo del pallone il suo nome è decisamente più conosciuto.

Lorenzo Amoruso è stato infatti uno dei più illustri difensori di calcio italiani. Nato a Bari nel 1971, è entrato presto a far parte del settore giovanile della squadra della sua città.

Ha successivamente militato in squadre quali Mantova e Vis Pesaro, per poi essere acquistato dalla Fiorentina nel 1995. Dal 1997 al 2008 ha giocato in squadre internazionali, per poi appendere gli scarpini al chiodo. Non ha però voluto abbandonare il mondo del calcio, perché nel 2010 viene assunto dalla dirigenza della Fiorentina per poi lasciare l’incarico dopo due anni.

Lorenzo Amoruso e la tv: Celebrity MasterChef e Temptation Island

Lorenzo Amoruso è divenuto noto al pubblico anche per qualche partecipazione televisiva.

Nel 2018 ha preso parte al talent Celebrity MasterChef Italia, mentre nel 2020 ha partecipato a Temptation Island proprio al fianco della sua Manila Nazzaro. La coppia ha voluto concedersi questa occasione per mettere alla prova i propri sentimenti, messi in crisi nel periodo precedente da attriti e incomprensioni. Prova ampiamente superata, nonostante piccole difficoltà, con la coppia che ha deciso di abbandonare il docu-reality insieme.

Nei progetti futuri della coppia ci sono sicuramente le nozze, che arriveranno a breve, come hanno più volte confermato. Intanto Manila Nazzaro si gode la sua avventura al Grande Fratello Vip, con il suo Lorenzo pronto ad aspettarla e a recuperare assieme a lei il tempo perduto.