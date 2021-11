Manuel Bortuzzo riceve una lettera dalla madre al GF Vip: il rimprovero indiretto a Lulù Selassié

Grande Fratello

Manuel Bortuzzo riceve una lettera da parte di mamma Rossella. Al Grande Fratello Vip il ragazzo viene colto di sorpresa da parole cariche di amore, ma indirizzate anche a Lulù Selassié per una sua espressione rivolta al ragazzo nella Casa. Un intercalare americano che non è andato giù alla donna, soprattutto perché era la stessa frase che il nuotatore si è sentito pronunciare poco prima dello sparo ricevuto.

Manuel Bortuzzo e la lettera di mamma Rossella: sorpresa al GF Vip

Al Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo si commuove in diretta ascoltando una dolcissima lettera da parte della madre Rossella.

Nella puntata di questa sera il ragazzo riceve una sorpresa davvero speciale, parole cariche di affetto e di ammirazione per il percorso sinora affrontato a Cinecittà. Tuttavia, oltre alla componente emozionale, la donna ha voluto lanciare un messaggio al nuotatore dopo un fatto avvenuto negli ultimi giorni. Prima della lettera, infatti, il GF mostra una clip in cui si vede Lulù Selassié frugare in camera di Manuel per cercare delle sigarette, per poi pronunciare un’espressione in inglese.

L’espressione è “motherfu**er” che, tradotta in italiana, rappresenterebbe un insulto alla madre del ragazzo.

“Se qualcuno si è sentito offeso chiedo scusa, ma è un termine intercalare americano usato spesso, anche tra amici. Ma non era assolutamente un’offesa, anzi” si spiega subito la Selassié.

La mamma di Manuel Bortuzzo contro le parole di Lulù

La lettera a Manuel Bortuzzo inizia con queste parole: “Amore mio, siamo molto fieri del tuo percorso. Stai dimostrando di essere forte, ti amiamo e sappiamo quanto i tuoi spazi personali siano importanti“. A seguire il riferimento è alla presenza di Lulù Selassié nella Casa, da lei giudicata troppo incombente per la salute e il benessere del figlio: “Ho notato però che c’è qualcuno che non riesce proprio a lasciarti questi spazi.

Ho visto situazioni in cui è stato chiesto ad altri di starti lontano, o di sedersi altrove solo per avere un posto affianco a te. Ecco, io non credo che l’amore sia questo. Credo che chi ti ama debba lasciarti libero di decidere sempre“.

E, a seguire, la donna manifesta la sua delusione per il gesto e le parole di Lulù alle spalle del nuotatore: “C’è stato un momento in particolare che mi ha fatto pensare: quando è stato infranto lo spazio personale della tua stanza mentre non c’eri, sono state prese cose e sono state pronunciate parole alle tue spalle davvero brutte.

È l’insulto peggiore che si possa dire a un figlio, non solo a mio figlio“. La donna spiega subito perché: “In questo caso, le ultime parole sentite prima di cadere a terra dopo il colpo di pistola“.

Manuel Bortuzzo: “Conosco Lulù, sto bene“

Le parole pronunciate da Lulù Selassié, infatti, sono le stesse che il ragazzo si è sentito dire poco prima di ricevere il fatidico sparo nell’incidente che l’ha visto coinvolto.

Manuel stesso lo ricorda: “Erano le ultime parole che ho sentito prima di girarmi e trovare la pistola davanti. Posso però dirle di stare tranquilla perché conosco Lulù, sto bene“. La stessa Lulù torna a scusarsi: “Chiedo scusa a mamma Rossella se questa parola ti ha ferito, mi dispiace. Non era mia intenzione insultare nessuno“.

Bortuzzo, infine, dedica dolcissime parole alla madre ringraziandola per il pensiero: “Sapere che ha speso delle parole così, mi fa piacere. Posso solo dirle che la amo tantissimo, che ha speso tanto nella sua vita per me. E le dico di stare tranquilla, che penso io a lei“.