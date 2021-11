Meteo Italia, diramata l’allerta per 8 regioni. Maltempo diffuso sulla penisola: le previsioni

Cronaca Italia

Una nuova ondata di maltempo coinvolgerà le regioni italiane nelle prossime ore. Per 8 di queste la Protezione Civile segnala l'allerta. Nuove precipitazioni previste per la settimana.

La seconda settimana di novembre è appena iniziata e le previsioni meteo sembrano promettere anche per i prossimi giorni una serie di precipitazioni e temporali che potrebbero causare non pochi problemi. La Protezione Civile ha già diramato un bollettino contenente la segnalazione di allerta per alcune regioni. L’intera settimana dovrebbe essere coinvolta da sbalzi di temperature.

Maltempo: nuova allerta in otto regioni

Un’area di bassa pressione collocata fra il Mar Mediterraneo occidentale e il Nord-Africa porterà presto un nuovo flusso di correnti sud-occidentali umide e instabili verso l’Italia.

A riferilo è la Protezione Civile, che in queste ore ha diramato un nuovo bollettino per segnalare le allerte previste per i prossimi giorni. La settimana sarà infatti interessata da precipitazioni sparse, che interesseranno in particolar modo le regioni del centro e del sud. Nel meridione, i temporali potrebbero farsi più intensi. “Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le

regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati” si legge nel comunicato.

Temendo infatti criticità da un punto di vista idrogeologico e idraulico, sono state determinate le condizioni di allerta per alcune zone. Per la giornata di oggi, Abruzzo, Molise, Lazio meridionale, Campania, parte della Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia saranno interessate da allerta gialla. In queste zone infatti vi saranno precipitazioni sparse, a carattere di rovesci e temporali. Previste anche forti raffiche di vento.

Meteo in Italia: le previsioni per la settimana

Anche gli esperti di Centro Meteo Italiano hanno anticipato che il maltempo coinvolgerà le regioni del Sud Italia nelle prossime ore.

Fra pomeriggio e sera, avvisano infatti, nella giornata di oggi anche Liguria, Emilia Romagna e Triveneto potrebbero essere coinvolte da fenomeni di maltempo. Da domani, saranno invece Sicilia e Sardegna a fare i conti con le precipitazioni. Altrove invece è previsto un lieve e progressivo miglioramento. Verso la fine della settimana infatti, a condizioni meteo più stabili dovrebbe corrispondere un aumento delle temperature su tutta la Penisola, con probabili anomalie di circa 6-8 gradi.

Ipotesi maltempo per il prossimo weekend: le previsioni per l’Italia

Secondo il Centro Meteo Italiano, il secondo weekend di novembre potrebbe vedere l’Italia nella morsa del maltempo a causa di una cambiamento nella circolazione.

L’alta pressione delle Azzorre potrebbe puntare verso nord e aria fredda di estrazione artica potrebbe raggiungere l’Italia dalla Scandinavia. Previste quindi condizioni meteo di stampo quasi invernali, con freddo e neve che potrebbero raggiungere anche la bassa quota.