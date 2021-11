Uomini e Donne anticipazioni 8 novembre: Biagio Di Maro contro tutte, si svelano gli altarini del Cavaliere

Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata dell'8 novembre Biagio Di Maro porterà in studio un conto relativo alle spese che non verrà apprezzato dalle sue ex, che lo attaccheranno

Lunedì 8 novembre andrà in onda una nuova scoppiettante puntata di Uomini e Donne, famoso dating show di Canale 5. Secondo le anticipazioni dell’appuntamento di oggi, Biagio Di Maro dovrà affrontare l’ira di alcune sue ex. Cosa avrà combinato stavolta? Nella scorsa puntata,la protagonista indiscussa è stata Gemma Galgani. La Dama torinese ha raccontato al pubblico lo svilupparsi della sua storia con Costabile e ha espresso non poche lamentele. Il Cavaliere, toccato dall’ennesimo racconto negativo. ha ipotizzato anche una possibile chiusura dei rapporti con Gemma Galgani, che, un po’ è tornata sui suoi passi. Nel trono classico la protagonista è stata Roberta Ilaria Giusti, che ha baciato il corteggiatore Samuele, facendo piangere, invece, Luca. Il ragazzo, che aveva già lasciato la trasmissione nelle puntate precedenti, ha deciso nuovamente di abbandonare lo studio.

Uomini e Donne anticipazioni 8 novembre: le lamentele trash di Biagio Di Maro

Solitamente è Gemma Galgani a effettuare uno sfogo filmato in camerino dopo le puntate.

Stavolta, nella puntata dell’8 novembre, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da IlVicolodelleNews.it, andrà in onda anche quello di Biagio Di Maro.

Il Cavaliere, infatti, registrerà un momento di condivisione delle sue opinioni, in cui confesserà di sentirsi usato dalle Dame che escono con lui.

Biagio Di Maro non è mai riuscito a concretizzare una vera relazione e, adesso, ha deciso di portare letteralmente il conto alle sue ex. Infatti, il Cavaliere si presenterà con il conto delle spese sostenute per le sue uscite galanti e, ovviamente, scoppierà il caos in studio.

Uomini e Donne anticipazioni 8 novembre: le Dame contro Biagio di Maro

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata dell’8 novembre, Biagio Di Maro provocherà la reazione delle sue ex.

Il conto presentato dal Cavaliere non sarà gradito dalle Dame, che risponderanno a tono. Isabella Ricci svelerà a tutti che Biagio Di Maro, in realtà, non avrebbe realmente pagato le loro cene, ma avrebbe scambiato l’importo da versare con beni, come le sue famose mozzarelle. Rosy, invece, avvertirà la redazione che il Cavaliere ha l’abitudine di raccattare in giro scontrini non suoi per farli passare come spese effettuate da lui.