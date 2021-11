xXx – Il ritorno di Xander Cage: trama, cast e trailer del film in onda su Italia1 con Vin Diesel

TV e Spettacolo

La proposta di Italia1 per la prima serata di lunedì 8 novembre 2021 è il ritorno in televisione del personaggio di Xander Cage, iconico protagonista interpretato dal duro Vin Diesel, che questa volta se la dovrà vedere con un’arma devastante chiamata Vaso di Pandora, che è in grado di togliere di mezzo chiunque ed in qualsiasi luogo. La pellicola xXx – Il ritorno di Xander Cage arriva su canale Mediaset a partire dalle ore 21:20 circa. Scopri la trama completa ed il cast del film in onda su Italia1.

xXx – Il ritorno di Xander Cage: il cast del film in onda lunedì 8 novembre

La pellicola xXx – Il ritorno di Xander Cage (dal titolo in lingua originale di xXx: Return of Xander Cage) è un lavoro arrivato nelle sale nel 2017 diretto da D.J.

Caruso, regista statunitense da sempre diviso tra film e televisione con progetti come Salton Sea – Incubi e menzogne e Disturbia oltre a serie TV come Dark Angel, Smallville e The Shield.

Il protagonista del film, terzo capitolo della serie iniziata nel 2002 con xXx e proseguita nel 2005 con xXx 2: The Next Level, è interpretato ancora una volta dal duro del cinema hollywoodiano Vin Diesel, noto Dominic Toretto della lunghissima saga di Fast & Furious.

Al suo fianco compare l’altro noto ed apprezzato attore Samuel L. Jackson, mentre gli altri personaggi secondari sono interpretati da Toni Collette, Nina Dobrev, Donnie Yen e Deepika Padukone.

xXx – Il ritorno di Xander Cage: la trama della pellicola

Xander Cage è il protagonista indiscusso del film e noto amante degli sport estremi creduto morto da tempo. Appena ritornato in scena dal suo esilio volontario viene subito chiamato in causa dalla CIA con una nuova missione che solo lui può portare a termine: catturare Xiang e recuperare un’arma in suo possesso pericolosissima.

Xander accetta la missione e crea subito la sua squadra in cerca de Il vaso di Pandora, aggeggio che può controllare i satelliti e bypassare ogni codice di sicurezza con il fine di dominare il mondo. Xander si renderà però presto conto che il colpevole non è veramente Xiang, con il protagonista che capire di essere finito al centro di un complotto mondiale difficile da sbrogliare.