Alessia Marcuzzi affascina in un costume leopardato. Le foto della splendida vacanza della conduttrice

Gossip

Alessia Marcuzzi è uno dei volti più amati della televisione italiana. La conduttrice sta vivendo un periodo inedito della sua vita, perché dopo ben 25 anni di carriera in televisione, Alessia Marcuzzi ha deciso di non essere più un’artista della Mediaset.

In questi giorni, comunque, la conduttrice è stata al centro del gossip, per le indiscrezioni sul suo futuro. Sembra proprio che Alessia Marcuzzi possa approdare alla Rai, anche se si è parlato di programmi diversi. In principio la si collocava nel cast di Ballando con le Stelle, poi a Detto Fatto e, adesso, a Sanremo.

In attesa di rivelare dei dettagli sul suo futuro professionale, Alessia Marcuzzi ha fatto girare la testa ai suoi fans con uno scatto irresistibile in costume.

Alessia Marcuzzi e il post in costume: bagno di Likes per la conduttrice

Alessia Marcuzzi è da anni una delle donne più apprezzate dal pubblico italiano. Le curve della conduttrice fanno letteralmente girare la testa e la sua spiccata ironia la rende anche spiritosa. Una combinazione vincente che è alla base del successo della showgirl, sempre molto amata dal pubblico.

Alessia Marcuzzi ha recentemente regalato a tutti i suoi followers uno scatto bollente. La conduttrice si è raffigurata con un fantastico costume intero leopardato, che ne ha esaltato ulteriormente la bellezza.

La didascalia era esilarante: “Quando ci facciamo il selfie allo specchio, vuol dire che e’ la giornata “si, oggi me sento che me piaccio… e quindi lo vojo fa sapé a tutti! P.s. Ho fatto anche la story con la faccia seria, quindi si, l’autostima era altissima“.

Alessia Marcuzzi posta delle foto social da Dubai

Alessia Marcuzzi ha postato uno scatto sexy sul suo account Instagram. La conduttrice ha condiviso la foto attraente direttamente da Dubai, dove si trovava in vacanza. Un momento di pausa con delle amiche, che la showgirl ha documentato con vari scatti social.

Alessia Marcuzzi ha raccontato di aver visitato l’Expo di Dubai ai suoi followers, ma ha anche postato altri scatti ammalianti in costume. La bellezza della conduttrice è conturbante.