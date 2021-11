Costabile lascia definitivamente Gemma Galgani: “Non voglio perdere la pazienza”. Commento puntata 9 novembre

Uomini e Donne

Dopo varie esterne molto affettuose e che facevano ben sperare, nella puntata del 9 novembre di Uomini e Donne, Costabile ha definitivamente chiuso la frequentazione con Gemma Galgani. In precedenza, il cavaliere ha anche invitato la Dama torinese a Sharm El Sheikh, ma Gemma Galgani ha declinato l’invito, continuando a lamentarsi del comportamento di Costabile.

Costabile lascia Gemma Galgani dopo la sua danza del ventre

Dopo tanti anni di fedele visione di Uomini e Donne, la pseudo danza del ventre di Gemma Galgani non ce la meritavamo proprio. E invece, lo scempio è andato in onda, in occasione della vicina partenza di Costabile per l’Egitto: “Visto che volevi portarmi a Sharm, ho pensato ‘Non vado a Sharm ma ricreo l’atmosfera‘”.

Poteva essere almeno un modo per salutare la Dama torinese, invece lei ha deciso di restare qui con noi e ribadire le sue lamentele nei confronti del Cavaliere: “Il fatto che abbia detto do ragione a Tina è una cosa veramente brutta…. Ho delle perplessità… Tutto bene finché io non ho detto niente, sono stata buona e zitta… Non mi è sembrato così interessato. Era partita bene“. Gemma Galgani ha prova a far passare, però, le sue lamentele per normali: “Non erano delle accuse, erano delle aspettative“.

Anche Tina Cipollari ha fortemente criticato la performance di danza della Dama torinese e non solo: “Non vali niente… Pessima attrice… Ti metti a fare la danzatrice del ventre“. Costabile ha comunque deciso di chiudere con Gemma Galgani.

Costabile chiude con Gemma Galgani: le motivazioni del Cavaliere

La puntata del 9 novembre di Uomini e Donne è cominciata con un’esterna anche piuttosto affettuosa tra Costabile e Gemma Galani, ma la Dama torinese non ha messo da parte le lamentele: “Se tu hai fiducia nelle parole di Tina, allora tu non credi in me“.

Uno sfinimento di circa un’ora che ha portato Costabile a lasciare Gemma Galgani: “Sono molto perplesso per queste cose che si stanno verificando… Ho chiesto a Gemma come lei intendesse portare avanti questa nostra conoscenza, sto ancora aspettando una risposta… Gemma forse è arrivato il momento di dire la verità, di dire le cose come stanno“.

Il punto definitivo a questo teatrino è stato finalmente messo: “La vita non è fatta di messaggi, la vita è fatta di cose vere… La pazienza è enorme… Non voglio perdere la pazienza… Voglio mantenere di te un ricordo molto bello… Con questo io naturalmente con Gemma ho finito“.

Gianni Sperti ha dato tutta la colpa della chiusura a Gemma Galgani, cosa d’altronde che risulta piuttosto vera: “La prevenuta è lei… Attribuisce le colpe a lui quando sta facendo tutto da sola… Un uomo fatto al computer… Sei riuscita a rovinarti da sola“.