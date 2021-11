Ida Platano ha deciso di abbandonare definitivamente Uomini e Donne. Le rassicurazioni ai fans preoccupati

Uomini e Donne

Insieme a Gemma Galgani e Armando Incarnato, una delle protagoniste storiche di Uomini e Donne, presenti anche nell’attuale edizione, è Ida Platano. La Dama è molto amata dal pubblico e ha coinvolto per anni i telespettatori del dating show con la storia tormentata con Riccardo Guarnieri. Una relazione molto intensa, ma anche litigiosa, con tanto di proposta di matrimonio nello studio del famoso dating show.

Dopo un periodo di allontanamento, Ida Platano è tornata in trasmissione nella recente edizione del programma. La Dama ha stretto un feeling particolare con Marcello Messina, che è finito, però, in poco tempo.

Dopo questo rapporto, Ida Platano ha cominciato una conoscenza con Diego Tavani.

Proprio per colpa di questo Cavaliere, Ida Platano ha deciso di abbandonare Uomini e Donne.

Ida Platano fuori da Uomini e Donne: le motivazioni

Subito dopo la delusione per la fine della storia con Marcello Messina, Ida Platano ha cominciato a frequentare Diego Tavani. Con il Cavaliere il feeling è stato subito forte e non si sono riscontrati problemi e litigi. Proprio per questo rapporto molto positivo e importante, i due sono arrivati, perfino, a decidere di lasciare insieme il programma.

Qualcosa, però, è andato storto.

Sì perché proprio il giorno della scelta, Ida Platano e Diego Tavani hanno litigato direttamente nello studio del dating show. Per questa ragione, il Cavaliere ha deciso di non uscire più con la Dama e, adesso, Ida Platano ha lasciato il dating show.

Ida Platano lascia Uomini e Donne: le parole per i fans

Dopo la fine della storia con Diego Tavani, Ida Platano ha annunciato di non voler più proseguire la sua permanenza nel dating show. La Dama non si è fatta vedere per un po’ sui social network, allarmando i fans. Ida Platano poi è riapparsa con un messaggio scritto in una story: “Non aver paura di non essere capita, non tutti possono comprendere i tuoi silenzi.

Non dare a tutti la possibilità di toccare la tua anima e, se lo fanno, che lo facciano con delicatezza. La stessa con la quale entri tu a piccoli passi nelle loro vite. Fidati di chi parla poco e dimostra tanto. Soprattutto fidati sempre di te e del tuo istinto. Di certo non sbaglierai“.

La Dama ha anche tranquillizzato i fans, spiegando di essersi presa soltanto del tempo per rilassarsi: “Ho dormito un bel po’, ne avevo proprio bisogno. Vi stavo anche leggendo, rispondendo, vi ringrazio sempre tutti, tutti, veramente per il vostro bene, il vostro affetto, parole.

Siete tantissimi, vi ringrazio sempre… Adesso mi sto riprendendo“.