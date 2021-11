Manila Nazzaro riceve la sorpresa del fidanzato Lorenzo Amoruso al GF Vip: baci e abbracci nella Casa

Grande Fratello

Manila Nazzaro incontra il fidanzato Lorenzo Amoruso al Grande Fratello Vip. Romantica sorpresa per la concorrente, per incontrare la quale l’ex calciatore si è sottoposto a una settimana di quarantena come da protocollo anti-Covid. In salone la coppia si scambia abbracci e teneri baci, rompendo anche il silenzio sull’ipotesi di convolare a nozze. “Siamo felici, siamo una famiglia“, le parole di Amoruso.

Lorenzo Amoruso entra nella Casa: romantica sorpresa a Manila Nazzaro

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro si ritrovano nella cornice della Casa del Grande Fratello Vip, dopo due mesi di assoluta lontananza.

L’ex calciatore ha voluto fare una bellissima sorpresa alla sua compagna di vita, sbarcando a Cinecittà dopo essersi sottoposto a una settimana di quarantena. Un gesto significativo e necessario per poter riabbracciare la sua amata. In salone tutti i concorrenti sono ‘freezati’, sino a quando Amoruso non entra nella Casa e si avvicina lentamente alla sua Manila.

Romanticismo e dolcezza nelle sue parole alla concorrente: “Sei una madre stupenda, sei una compagna eccezionale.

Abbiamo fatto tanti step, tantissime difficoltà. Ma gli step che abbiamo fatto sono sempre più importanti, e stiamo andando avanti. Ti amo e continuerò sempre ad amarti. Sei la donna della mia vita. Credo che esista per chiunque un’anima gemella. Certo mi dirai: ‘Ma è difficile in un mondo di 8 miliardi di persone’. Io credo di essere stato molto fortunato. Sappi che ti amo e che sarò sempre al tuo fianco. Spero tu vorrai essere al mio fianco“.

Lorenzo Amoruso si sbottona sull’ipotesi matrimonio

Il discorso di Lorenzo Amoruso viene accolto dalle lacrime in volto di Manila Nazzaro e dai sorrisoni in tutta la Casa.

Una volta ‘sfreezati’ dalla produzione, i concorrenti hanno rivolto un lungo applauso all’ospite, che ha baciato la sua fidanzata. Successivamente Alfonso Signorini interrompe questo momento di dolcezza per rivolgere loro una domanda, inerente al matrimonio.

La coppia ha spesso parlato dell’ipotesi di convolare a nozze, uno dei loro sogni per il futuro. Ne parla apertamente e con schiettezza Lorenzo Amoruso: “È un bel po’ di anni che non faccio progetti nella vita, perché vuoi o non vuoi te li cambia. Per essere felici non c’è bisogno di un pezzo di carta.

Vogliamo essere felici. Se poi un giorno volessimo sposarci, non c’è un limite a questo. Siamo felici, siamo una famiglia“.