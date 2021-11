Oroscopo Paolo Fox Leone domani 10 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 10 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Cari Leone, forse la vostra indole combattiva e sempre pronta a mettersi in gioco, in queste giornate potrebbe starvi un pochino stretta. Vi sentite stanchi e affaticati, decisamente poco invogliati a darvi da fare, seppur non vi tirerete comunque indietro, ma a costo di accentuare ulteriormente quella stanchezza.

Evitate le discussioni in amore, almeno lì tutto scorre bene.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 10 novembre: amore

La giornata amorosa che vi si para davanti in questo mercoledì sembra essere piuttosto tranquilla per voi amici del Leone impegnati stabilmente. Certo, siete ben lontani dal provare un grandissimo trasporto con il partner, ma questo solamente a causa di quella stanchezza che vi opprime ormai da giorni.

Non litigate, a cosa servirebbe se tutto scorre liscio?!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 10 novembre: lavoro

Dal punto di vista del lavoro, invece, la giornata che si configura per voi non sembra essere affatto buona. Non aspettatevi di incappare in qualche problema o di trovarvi in enorme difficoltà in queste giornate, ma la stanchezza che sembrate aver accumulato nel corso di questo anno senza stacchi ora è veramente troppo opprimente. Rilassatevi, è ora di riposare.

La settimana che vi attende, cari Leone

Le letture degli astri fatte da Paolo Fox sulla vostra settimana corrente, cari Leone, sembra vedervi un pochino pensierosi e preoccupati, impossibilitati a dare il meglio di voi, come in realtà sempre fate. Dei riconoscimenti, però, sembrano attendervi prima del fine settimana, mentre tra mercoledì e giovedì occorre tenere alta la guardia.

