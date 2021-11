Raimondo Todaro racconta la sua esperienza nella scuola di Amici 2021 e il rapporto con Alessandra Celentano

Programmi TV

Raimondo Todaro su Amici 2021 ha lasciato delle dichiarazioni in una recente intervista. Il professore ha anche raccontato il rapporto con Alessandra Celentano.

Gli insegnanti di canto e di ballo dell’edizione 2021/2022 di Amici sono in parte cambiati rispetto allo scorso anno. Raimondo Todaro ha presto la cattedra di danza latina, mentre Lorella Cuccarini ha incominciato a insegnare canto.

Le new entry hanno cominciato a confrontarsi con i colleghi di cattedra. Infatti, nell’ultima puntata pomeridiana di Amici, è arrivato lo scontro tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Mentre Raimondo Todaro e Alessandra Celentano hanno già discusso più volte in puntata.

Raimondo Todaro ha raccontato la sua esperienza ad Amici 2021 e il rapporto con Alessandra Celentano in una recente intervista a Nuovo Tv, come riportato da Fanpage e Il Sussidiario.

Raimondo Todaro e Amici 2021: il rapporto dell’insegnante con la maestra Alessandra Celentano

Raimondo Todaro è l’ultimo arrivato ad Amici 2021. Il professore di ballo si è ben integrato nei meccanismi del programma, ma, in ogni caso, si trova in una posizione di minore esperienza rispetto ai colleghi: “Temo e invidio la stessa cosa: l’esperienza. Loro sono ad Amici da tanto tempo quindi conoscono meglio le dinamiche di gara. Io imparo ora“.

Proprio per quanto riguarda il rapporto con gli altri maestri, Raimondo Todaro ha rilasciato delle dichiarazioni su Alessandra Celentano e le loro discussioni: “Le nostre non sono “liti” in onda, ma divergenze di opinione.

Siamo due impulsivi. Ma dietro le quinte tra noi ci sono solo sorrisi e stima reciproca“.

Il maestro si è lasciato andare anche a confessioni più private, che riguardano il suo ritrovato rapporto con Francesca Tocca: “Dietro le quinte lo sapevano tutti. Ma Francesca e io siamo riservati, non pubblicizziamo il nostro privato“.

Raimondo Todaro ha rilasciato delle dichiarazioni sulla scuola e gli allievi di Amici 2021

Raimondo Todaro ha detto la sua su Amici 2021: “Mi piace tutto, la puntata vola perché mi diverto e i ragazzi hanno un grande talento“.

Il professore è passato da Ballando con le Stelle alla concorrenza dopo una chiamata di Maria De Filippi: “L’ho conosciuta un po’ per volta grazie al lavoro di Francesca ad Amici come ballerina professionista. Quando mi ha chiamato ero felicissimo”.

Sugli allievi della scuola il maestro ha aggiunto: “Prima di imparare a ballare bisogna imparare a stare al mondo. Preferisco chi è volenteroso e deve affinare la tecnica rispetto al fenomeno che si comporta da bullo”.