Concorso Università di Trieste, 19 posti a tempo determinato: profilo ricercato e come presentare la domanda

Bandi

Bando di concorso per l'Università di Trieste. Quali requisiti servono, come fare domanda e come si svolge la procedura selettiva. Il bando è in scadenza il 25 novembre.

Nuovo bando di concorso per 19 posti a tempo determinato presso l’Università di Trieste. L’annuncio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 05/11/2021. Il profilo professionale ricercato è quello di ricercatore per vari settori concorsuali e Dipartimenti. Nella comunicazione sono stati resi noti anche i requisiti necessari per poter presentare domanda.

Concorso Università di Trieste: i requisiti

Per candidarsi al concorso per l’Università di Trieste è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza europea ed extracomunitaria;

età non inferiore a 18 anni;

titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente/equipollente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica;

Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ai sensi dell’art. 16, legge 30 dicembre 2010, n. 240; oppure, – titolo di specializzazione medica; oppure,- candidati che hanno usufruito, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di:- contratti di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Oppure ancora:

– assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 e/o dell’art. 22 legge 30 dicembre 2010 n. 240;- borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4, legge 30 novembre 1989, n. 398;- contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, legge 4 novembre 2005, n. 230;- analoghi contratti, assegni o borse fruiti in Atenei o Enti di ricerca stranieri;

godimento dei diritti civili e politici;

non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale.

Concorso per ricercatore: come fare domanda

La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la selezione, devono essere presentati esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione dedicata alla pagina messa a disposizione dall’Università degli Studi di Trieste.

L’applicazione richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione. Il termine ultimo per presentare domanda è il 25/11/2021.

Concorso: i dettagli e come si svolge la procedura selettiva

La procedura selettiva assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità, anche telematica, degli atti concorsuali.

La procedura selettiva si svolge secondo le seguenti modalità: