Il Goloso Mangiar Sano, due sorelle unite dalla passione per il cibo e molto di più

Ho avuto l’occasione di incontrare e intervistare due sorelle veramente speciali. Stiamo parlando di Elisabetta e Federica Pennacchioni, che con il loro Goloso Mangiar Sano raccontano il loro amore per il cibo, gli ingredienti genuini e la buona cucina all’insegna della golosità. Non solo vetrina ma tanta sostanza, dietro queste due ragazze, molto giovani e molto preparate. Federica ha una laurea in biologia ed Elisabetta in scienze gastronomiche e la loro passione vera è la cucina sana e golosa.

Il loro stile diretto e naturale le ha premiate e adesso le due esperte di cucina hanno all’attivo due libri e tantissimi follower che le seguono e prendono spunto dai loro gustosi consigli su come organizzare la propria cucina e il modo di mangiare.

Elisabetta e Federica condividono l’amore per il cibo

Ho chiesto con curiosità chi erano Elisabetta e Federica prima di diventare “influencer” gastronomiche ed è proprio la sorella maggiore che mi racconta che non è stata una scelta programmata. Lei all’epoca studiava biologia, mentre Elisabetta era appena diplomata e aveva iniziato a lavorare in una pasticceria dove si occupava di arte decorativa. “Abbiamo iniziato per gioco su questo canale Youtube.

Federica aveva registrato un video mentre Elisabetta decorava una torta ed è venuto naturale ad entrambe caricarlo sulla piattaforma video per eccellenza“.

Come hanno scoperto la passione per la cucina

Da sempre fin da bambine, le due divulgatrici green come si definiscono sul loro canale Instagram, sono sempre state rese partecipi nella preparazione dei pasti, nella scelta degli ingredienti e dei prodotti. Federica in particolare aggiunge: “La mamma stava sempre molto attenta ai conservanti e a quello che metteva in tavola per noi. Occuparci di cucina e di cibo è stato davvero molto naturale“.

Goloso Mangiar Sano: la passione che diventa un lavoro

Mi raccontano che questo lavoro non può essere fatto se non con una grande passione e motivazione, perché coinvolge e impegna completamente. La passione è il motore di tutte le nuove idee: “Rivedendo ad esempio alcuni nostri video, riusciamo a capire se quel giorno non eravamo del tutto presenti o forse come in periodo di pandemia eravamo un po’ giù di morale o in pensiero e questo gli utenti lo percepiscono”.

Come nasce l’idea di chiamare il progetto “Goloso mangiar sano”

Per loro il mangiar sano deve essere uno stile di vita, non è una dieta o la moda del momento, loro lo hanno concepito e studiato per essere una guida, un manuale facile e utile alle persone per organizzarsi e sopravvivere in cucina.

Un piatto deve essere appetitoso oltre che sano e per questo la parola “goloso” viene prima di tutto.

Negli ultimi tempi abbiamo visto un crescente interesse e attenzione nei confronti del cibo: “Le persone fanno tanta fatica e si scoraggiano, è necessario trovare un modo per veicolare la sovrabbondanza di informazioni. Noi lo capiamo dalle miriadi di domande che i nostri utenti ci rivolgono su Instagram, a volte hanno dubbi sulle quantità di diversi alimenti e hanno molta paura di sbagliare.

Per questo noi vogliamo dare delle idee ma soprattutto una maniera di vivere, che possano seguire sempre e che possa diventare il loro stile di vita“.

Vita privata di due influencer: Federica e Elisabetta, sorelle ma non solo

“Siamo molto unite anche se non siamo andate molto d’accordo da bambine. Ma di una cosa sono sicura, che come ho lavorato con mia sorella non lavorerò mai con nessuno. Quando ci è capitato di litigare, è successo per mancanza di fiducia. Poi insieme abbiamo capito che l’importante era fidarsi e avere l’obiettivo comune e che davanti non avevamo una persona qualsiasi ma avevamo nostra sorella“.

L’impressione che mi danno è che adesso siano più unite che mai e che se già adesso sono molto consapevoli del loro successo, di strada ne possano fare ancora tanta. “Abbiamo molti progetti e diversi da tutto quello fatto fino ad ora anche perché stiamo cambiando noi e ci stiamo evolvendo. Non ultimo il secondo libro E le proteine dove le prendi? A nostro parere è bellissimo ed è venuto esattamente come lo volevamo. Ci sono delle ricette con la dicitura extra goloso e crediamo che sia il progetto perfetto e ne siamo molto soddisfatte ed orgogliose”.

Idee molto chiare alla base del loro successo. Proviamo a carpire qualche consiglio per chi vuole intraprendere un percorso simile al loro: “Il nostro consiglio è buttarsi e provare. Nessuno ha in mano la formula magica, magari si possiede quel modo particolare di raccontare e trasmettere contenuti, ma fino a che non si prova non si può sapere. Se non dovesse andare bene però consigliamo di provarci senza insistere a tutti i costi“.

Quali sono i sogni ancora nel cassetto

Sorridono e poi Federica mi racconta che: “Quando eravamo più piccole Elisabetta mi diceva ‘Come faremo tra 5 anni? Riusciremo ancora a guadagnare con questo lavoro?‘ Non si sa cosa ci riserverà il futuro ma una cosa è certa, Il Goloso Mangiar Sano di sicuro si evolverà, si adatterà a nuove situazioni e resisterà nel tempo“.

Con questa iniezione di positività, ci salutiamo e andiamo a provare subito qualche loro ricetta. In fondo, la vita deve essere anche un Goloso Mangiar Sano.