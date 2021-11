Ida Platano un po’ titubante a Uomini e Donne: “Sono un po’ spaventata”. Commento puntata 10 novembre

Uomini e Donne

Dopo il racconto di Gemma Galgani e la fine, direttamente in studio, della sua storia con Costabile. Nella puntata del dieci novembre è stata protagonista al centro dello studio Ida Platano. La storia con Diego Tavani va a gonfie vele, ma la Ida Platano ha ancora qualche dubbio.

Ida Platano presa da Diego Tavani ma ancora incerta

Diego Tavani è così cotto di Ida Platano che il suo atteggiamento sembra quasi irreale e fa venire il dubbio che stia recitando. Il suo straziante saluto alla Dama dopo la fine dell’ultima registrazione, poco si sposa con la consapevolezza che i due si saranno visti massimo quattro volte in tutto: “Adesso che so che te ne vai, sono meno tranquillo“.

Anche Ida Platano è presa dal Cavaliere e ha speso delle belle parole nei suoi confronti: “La prima volta che capita questa cosa, di scambiarci proprio l’aria“. Ma ha anche sottolineato che non è ancora del tutto convinta e, quando non lo è, solitamente combina dei guai: “Lui vede già molto avanti, cosa che io sono un po’ spaventata“.

In attesa di vedere cosa s’inventerà la Dama per rovinare anche questa storia, l’auspicio è che compri una fornitura di camomilla, perché tutti i suoi corteggiatori sono devastati dalle nottate passate in videochiamata: “Un corso per rimanere sveglio la notte… Se mi sdraio con il telefono mi addormento e lei s’offende… S’era stranita perché io mi ero addormentato… Qualcosa m’invento“.

Ida Platano bacia Diego Tavani, ma anche Roberta Ilaria Giusti ha baciato Luca Saladino

Ida Platano ha raccontato in puntata a Uomini e Donne il feeling con Diego Tavani. ll racconto della settimana di Roberta Ilaria Giusti, invece, è cominciato in modo turbolento, con il resoconto di quanto accaduto dopo che Luca Saladino ha lasciato lo studio nella scorsa settimana: “Non mi va Roberta ti giuro… Ho bisogno di un momento mio… Lo sai quanti anni è che non piango per una ragazza?

“.

Sembrava tutto volgere al peggio, ma poi improvvisamente, la tronista ha deciso di cambiare registro e di uscire fuori un lato dolce, che non si era ancora visto: “Ho bisogno di stare così con te“. I due si sono scambiati il primo bacio.

Tutto abbastanza normale se non fosse per il fatto che anche Samuele aveva preparato per la tronista una sopresa con tanto di lettera romantica, che è stata letta subito dopo la fine del video del bacio con il rivale: “Mi trovo a scrivere di te… Un modo per esserti vicino… Ho voglia di vederti“.

Un bel casotto, sintetizzato da Maria De Flippi con una sola frase: “Una settimana che gli piace più uno, una che gli piace più l’altro“.