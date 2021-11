Malore nella Casa del GF Vip: urla e pianti di dolore, gli inquilini preoccupati. È una delle sorelle Selassié

Grande Fratello

Un concorrente del Grande Fratello Vip ha accusato un malore all’interno della Casa, non si tratta di Manuel Bortuzzo che nei giorni scorsi ha avuto diversi problemi di salute, pare si sia trattato di Clarisse Selassié, o almeno queste le supposizioni dei fan sui social.

La principessa ora starebbe meglio, ma nel video che sta circolando in rete devono essere stati attimi davvero concitati all’interno della Casa.

Malore nella Casa del Grande Fratello Vip

“Mi sto sentendo male” questo è quello che si sente nel video che circola in rete sul malore di uno degli inquilini della Casa. Nella ripresa si vede Soleil intenta prepararsi davanti ad uno specchio quando si sentono delle grida arrivare da un’altra stanza.

Nella stessa ripresa, prima che la regia staccasse l’audio, si sente Katia Ricciarelli dire: “Ma stai scherzando? Ma che è successo?“, dopodiché silenzio.

Soleil si alza dalla sua postazione e va nella parte della Casa non inquadrata per prestare soccorso. Insieme a loro c’era Aldo Montano, intento a lavarsi i denti.

Il momento in cui si sentono le grida nella Casa: il video

Il video è già rimbalzato sui social e su Twitter molti utenti stanno commentando l’accaduto. “Mi sa che hanno trovato qualcuno svenuto, forse Jessica non si capisce” ha scritto un utente, un altro invece ha detto: “Jessica è corsa in bagno insieme a Lulù, penso sia Clarissa“.

Per un altro invece potrebbe essersi trattato di Miriana: “Forse Miriana…qualcuno forse è svenuto, ora Carmen stava dicendo che in quel bagno fa troppo caldo, e poi la regia ha chiuso“.

Che é successo ? Chi é caduto #GFVIP pic.twitter.com/O8VbrqTdF9 — Enza Granziero (@enza_granziero) November 10, 2021

È stata Clarisse Selassié ad accusare il malore

A quanto pare sarebbe stata proprio Clarisse Selassié a sentirsi male nella Casa, già da qualche giorno non sarebbe in forma, ma questa volta avrebbe proprio perso i sensi mentre si trovava in bagno.

Dopoché si sarebbe agitata e avrebbe chiesto aiuto a chi in quel momento era vicino a lei. L’allarme sarebbe rientrato e, dopo essersi riposata, Clarisse è stata di nuovo ripresa nella Casa.

La lite tra le sorelle Selassié

Nella serata di ieri tra le sorelle Selassié è scoppiata una brutta lite sul tema della cucina. Tutto è partito da Lulù che, non avendo mangiato nulla a cena, ha lamentato di avere fame trovando in Clarissa non un conforto ma un rimprovero. “Sei poco presente in cucina, quando c’è roba da fare tu proponi. Se tu vai in cucina e chiedi se lo spazio è libero proponi il menù e lo fai, mica ti dicono di no“.

Lulù ha detto di sentirsi aggredita e ha troncato la conversazione.