Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 11 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 11 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dell’Acquario! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Queste sono giornate leggermente confuse per voi, amici nati sotto il segno dell’Acquario, ed in questo giovedì sembra che corriate ancora il rischio di dimenticarvi qualche cosa per strada.

Nulla di grave, perché almeno nel frattempo la Luna sarà abbastanza presente nel vostro segno, rendendo l’amore e i sentimenti veramente belli da vivere!

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 11 novembre: amore

Molto bene, dunque, per l’amore che vivrete in questa giornata di giovedì, carissimi Acquario! Quella distrazione che caratterizza questa settimana non sembra interferire in questa sfera, nella quale sembra possibile che viviate delle ottime sensazioni!

Specialmente voi amici impegnati, perché per i single non c’è nulla di grande in vista.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 11 novembre: lavoro

La giornata lavorativa che vi attende alle porte di questo giovedì, invece, sembra volervi far recuperare un pochino di terreno dopo una serie di giorni leggermente complessi, sicuramente poco produttivi! Le idee che vi animano sembrano essere ottime, cercate di sfruttarle, ma cercate anche di non esagerare!

La settimana che vi attende, cari Acquario

Secondo le letture degli astri fatte da Paolo Fox, la vostra giornata settimana non sembra essere poi così tanto positiva.

Siete rinomatamente un segno con la testa sempre tra le nuvole, intenti a vagare nella vostra mente, per seguire un’intuizione o un’idea. Ecco, è importante forse stare ogni tanto anche con i piedi per terra!

