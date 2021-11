Oroscopo Paolo Fox Leone domani 11 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 11 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

L’opposizione lunare che ancora una volta vi troverete a fronteggiare nel corso di questa giornata di giovedì, sembra volervi spingere a prestare moltissima attenzione in amore, specialmente se la vostra coppia fosse in crisi da tempo, o se la crisi non fosse mai veramente passata.

Sul lavoro l’opprimente stanchezza persiste.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 11 novembre: amore

Occhio, dunque, alla vostra relazione stabile nel corso di questa giornata di giovedì perché quella Luna sembra potervi far tentennare veramente. Certo, non preparatevi ancora ad un addio, non è il caso, ma sicuramente occorre prepararsi a fronteggiare una crisi, sempre la solita che non ha mai trovato una vera soluzione.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 11 novembre: lavoro

Sotto il punto di vista lavorativo, invece, cari Leone, ciò che vi attende in questo giovedì sembra essere un ulteriore aumento di quella fastidiosa stanchezza che da giorni vi rende improduttivi. Non potete tirarvi indietro dal lavorare, però, quindi armatevi di tantissima pazienza e, magari, pensate alle cose più leggere e rapide.

La settimana che vi attende, cari Leone

Secondo la lettura degli astri di Paolo Fox, fatte per questa vostra settimana, dovreste sentirvi parecchio pensierosi e preoccupati, non riuscendo a dare veramente il meglio di voi.

Un riconoscimento, però, sembra potervi allietare entro la fine della settimana, ma dovete darvi molto da fare!

