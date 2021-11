Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 11 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 11 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dello Scorpione! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Occhio alla Luna opposta che sembra voler ridurre notevolmente la vostra pazienza nel corso di questa giornata di giovedì, amici dello Scorpione.

In questo campo è importante evitare i litigi in questo periodo, anche se gli astri non sembrano disegnare nessuna grande delusione nel vostro immediato futuro, non si sa mai.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 11 novembre: amore

L’opposizione della Luna in questa giornata di giovedì, amici dello Scorpione, sembra volervi far incappare in qualche notevole discussione con la vostra dolce metà. Dovrete fare il possibile per mantenere la calma in questa giornata.

Voi che avete da poco rotto con qualcuno a cui tenevate, potreste forse riuscire a recuperare il rapporto!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 11 novembre: lavoro

Sotto il punto di vista della sfera lavorativa, invece, la giornata che vi attende alle porte di questo giovedì sembra potervi donare una qualche buona opportunità, ma non gratuitamente. Non si parla di soldi, ovviamente, ma gli astri vi chiedono di essere cauti e prudenti, evitando polemiche e litigi, ma ricompensandovi con una buona novità!

La settimana che vi attende, cari Scorpione

La settimana che Paolo Fox sembra avere letto per voi carissimi amici nati sotto il segno dello Scorpione non sembra presagire nulla di buono.

Gli astri sembrano volervi mettere un pochino i bastoni tra le ruote, ma tenendo la testa alta e stando attenti, potete tranquillamente superare queste giornate senza problemi!

