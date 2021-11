Oroscopo Paolo Fox Toro domani 11 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 11 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Toro! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

La vostra giornata di giovedì, cari amici del Toro, sembra volervi causare una piccola dissonanza da parte della Luna e di Mercurio. In generale, sembra dunque attendervi una giornata leggermente altalenante rispetto al vostro umore e alla vostra voglia di fare o applicarvi.

L’amore non sembra regalare grandi emozioni, ma forse voi single siete ad una piccola svolta!

Oroscopo Paolo Fox Toro, 11 novembre: amore

Abbastanza bene, dunque, per voi single del Toro in questa giornata di giovedì! Certamente, non sembrate poter conoscere o conquistare la persona che vi accompagnerà per sempre, ma gli astri sembrano volervi donare l’opportunità di andare oltre alle ultime delusioni che avete vissuto!

Amici impegnati, voi invece procedete con prudenza, non si sa mai con la Luna opposta.

Oroscopo Paolo Fox Toro, 11 novembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la sfera lavorativa, la giornata che dovrebbe presentarvisi davanti alle porte di questo giovedì, cari Toro, sarà colpita dall’opposizione di Mercurio. Anche qui, però, non tutto sembra andare per il peggio, non preoccupatevi! Infatti, il consiglio del pianeta è quello di prestare attenzione alle vostre finanze, ma dovreste comunque procedere spediti verso la meta!

La settimana che vi attende, cari Toro

Secondo le letture fatte da Paolo Fox ad inizio settimana, voi amici nati sotto il segno del Toro sembravate trovarvi davanti ad una pessima settimana per l’amore. La gelosia non riuscite proprio a superarla, ma è davvero importante che facciate tutto ciò che potete per riuscirci, basta crederci!

