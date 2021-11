Quelle brave ragazze: su Sky il viaggio on the road di tre icone dello spettacolo italiano

Programmi TV

Orietta Berti, Mara Maionchi e Sandra Milo hanno deciso grazie a Sky di partire per un viaggio on the road alla scoperta di mete sconosciute.

Cosa ci fanno insieme Orietta Berti, Mara Maionchi e Sandra Milo? In queste ultime ore se lo saranno chiesto in tanti dopo la pubblicazione da parte di Sky di una foto che le ritrae tutte e tre gioiose con un biglietto aereo in mano. Il post enigmatico della tv a pagamento lascia intendere che le tre icone dello spettacolo italiano saranno protagoniste di un viaggio tutto da gustare, sia per loro che per i telespettatori che potranno godere delle registrazioni delle loro avventure. Il titolo del road show sarà Quelle brave ragazze e dovrebbe arrivare prossimamente su Sky ma già il pubblico si chiede di cosa si tratta.

Quelle brave ragazze: Orietta Berti, Mara Maionchi e Sandra Milo si lanciano in un misterioso viaggio

La foto che le ritrae tutte e tre belle e sorridenti ha fatto breccia nel cuore degli utenti di Instagram che ieri a ciel sereno si sono ritrovati con questo interessante e potente fulmine. Orietta Berti, Mara Maionchi e Sandra Milo in mano hanno un biglietto a testa e sembrano avere l’idea di volerne combinarne delle belle, ovviamente sotto la lente tutt’altro che indiscreta delle telecamera.

Le tre icone dello spettacolo italiano sono pronte a stupire il pubblico rendendosi protagoniste di un viaggio on the road che le porterà alla scoperta di Paesi e culture a loro sconosciuti e nel quale dovranno affrontare delle prove misteriose.

Sky ha scelto bene le sue tre brave ragazze, tutte simpatiche, impulsive e spericolate a modo loro ed alla loro veneranda età, che sono delle eccellenze nei loro campi.

La Milo è la notissima diva del cinema nostrano da ormai 60 anni a questa parte, la Berti ha incantato le platee con la sua voce da usignolo e sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza televisiva mentre la Maionchi è una produttrice di successo che da sempre strizza l’occhio a talent e nuovi format.

E sembra proprio che sia di quest’ultima l’idea di Quelle brave ragazze, una vera e propria vacanza con tanto di autista tuttofare al seguito che le servirà h24 in compagnia delle telecamere e del loro caratteristico furgoncino, che mostreranno poi al pubblico le loro divertenti gesta. “Una per tutte e tutte per una!“, commenta Sandra Milo su Instagram.

Quelle brave ragazze: quando arriva su Sky

Le brave ragazze saranno per la prima volta insieme in questo spericolato viaggio che le porterà in mete ancora ignote tutte da scoprire. L’intenzione di Sky è quella di filmare tutto quello che succederà on the road per poi proporlo al pubblico anche su NOW TV all’inizio del prossimo anno.

Ad oggi ancora non c’è certezza sulla data ma la stessa televisione a pagamento recita nel post che le geste di Orietta Berti, Mara Maionchi e Sandra Milo arriveranno prossimamente sui suoi canali.