Uomini e Donne anticipazioni 10 novembre: arriva un nuovo bacio nel trono classico. Cambieranno gli equilibri?

Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 10 novembre si parlerà di nuovo di trono classico. Roberta Ilaria Giusti ha dato un nuovo bacio in esterna.

Gemma Galgani è stata protagonista di un’intera puntata di Uomini e Donne, quella del nove novembre. L’episodio è stato interamente dedicato, quindi, alle vicende del trono over, mentre non ci sono stati aggiornamenti riguardo a quello classico.

La Dama torinese si è confrontata a lungo con Costabile, che, poi, ha deciso di troncare la conoscenza con lei. La crisi è nata dalle continue lamentele della coppia, che il Cavaliere ha deciso di non sopportare più. Una puntata, quindi, piuttosto accesa e pieni di scontri e tensioni.

Dovrebbe cambiare, invece, il clima nella puntata del dieci novembre.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, riportate da Il Vicolo delle News, infatti, tornerà al centro della discussione il trono classico, con toni molto più romantici e un nuovo bacio

Uomini e Donne anticipazioni 10 novembre: nuovo bacio per Roberta Ilaria Giusti

Il trono classico, dopo la scelta di Matteo Fioravanti e l’abbandono di Joele Milan, è del tutto femminile. A raccontare le proprie conoscenze amorose sono, infatti, due troniste donne: Andrea Nicole Conte e Roberta Ilaria Giusti. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del dieci novembre, Roberta Ilaria Giusti racconterà delle grosse novità.

Infatti, Roberta Ilaria Giusti ha baciato in esterna il corteggiatore Luca Saladino, dopo delle puntate molto travagliate. Infatti, lo chef aveva abbandonato il programma dopo aver visto la complicità tra la tronista e Samuele Carniani.

Roberta Ilaria Giusti, dopo aver dichiarato di non voler riprendere Luca Saladino, in seguito, ha deciso di andarlo a trovare direttamente a casa, riportandolo, così, tra le fila dei suoi corteggiatori. Tornato in studio, il ragazzo aveva assistito al bacio tra Roberta Ilaria Giusti e il rivale, una scena che l’aveva molto turbato.

Uomini e Donne anticipazioni 10 novembre: la reazione di Samuele Carniani al bacio tra Roberta e Luca

A Uomini e Donne, nella puntata del dieci novembre, secondo le anticipazioni andrà in onda l’esterna tra Roberta Ilaria Giusti e Luca Saladino.

I due si sono baciati, dopo le forti incomprensioni.

La tronista aveva in precedenza stretto un rapporto molto affettuoso con Samuele Carniani, che sembrava essere il suo preferito. Tra i due era scattato anche un romantico bacio. Adesso, come prenderà il corteggiatore questo primo scambio affettuoso con il rivale? Abbandonerà anche lui lo studio del dating show?