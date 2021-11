Uomini e Donne

Drammatico incidente per Riccardo Ravalli, ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne morto all'età di 39 anni. La ricostruzione della tragedia avvenuta poche ore fa

Lutto nel Trono over di Uomini e Donne per la morte di Riccardo Ravalli, cavaliere del dating show nel 2020. Secondo quanto emerso, sarebbe deceduto in un drammatico incidente stradale nei pressi del casello di Reggiolo-Rolo, in provincia di Reggio Emilia. Aveva 39 anni e l’anno scorso era stato tra i protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi.

Lutto a Uomini e Donne, è morto Riccardo Ravalli cavaliere del Trono over

Riccardo Ravalli, ex cavaliere di Uomini e Donne, è morto a 39 anni in un drammatico incidente stradale. La notizia ha fatto il giro del web e ha scosso i protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi in cui era stato protagonista nell’edizione 2020.

Luisa Anna Monti, ex dama del Trono over, lo ha ricordato sui social attraverso le sue Instagram Stories: “Eri una persona splendida. Ti sei interessato del mio stato di salute e parlavamo spesso dei nostri amici a quattro zampe. Senza parole, ciao Riccardo“.

Instagram Story di Luisa Anna Monti

Riccardo Ravalli di Uomini e Donne morto a 39 anni: la ricostruzione dell’incidente

Secondo le informazioni finora emerse, riporta TgCom24, Ravalli è stato coinvolto in un violento tamponamento a bordo del furgone di cui era alla guida.

Lo schianto con un camion, a poca distanza dal casello di Reggiolo-Rolo, lungo la A22, gli sarebbe stato fatale. Le sue condizioni sarebbero apparse immediatamente gravissime, inutili i soccorsi. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Resto del Carlino, per estrarre il corpo del 39enne dalle lamiere si sarebbe reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.

Originario di Catania, ma da tempo residente nella provincia di Pistoia, Riccardo Ravalli aveva avviato un percorso personale come imprenditore nel settore alberghiero e, nel 2020, era approdato in tv come cavaliere all’interno del noto programma di Maria De Filippi Uomini e Donne.

Nel dating show faceva parte dei corteggiatori della dama Daniela Di Napoli.