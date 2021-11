Raffaella Fico ha denunciato Soleil Sorge per un episodio accaduto al GF VIP6: i retroscena della vicenda

Grande Fratello

Raffaella Fico ha concluso la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip6 da qualche settimana. La showgirl, però, è ancora al centro delle discussioni per una vicenda accaduta nel reality show, che sta avendo degli strascichi importanti anche fuori.

Difatti Raffaella Fico ha deciso di denunciare Soleil Sorge per degli insulti che l’influencer le ha rivolto durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia.

Raffaella Fico ha spiegato le sue motivazioni in un’intervista per il magazine Nuovo Tv.

Raffaella Fico e Soleil Sorge: l’episodio alla base della denuncia della partenopea

Raffaella Fico e Soleil Sorge non sono mai state complici nella casa del Grande Fratello Vip6.

Anzi, le due hanno mostrato fin da subito un’antipatia reciproca.

Già nelle prime puntate del reality show, l’influencer ha utilizzato un saluto piuttosto ironico e colorito nei confronti della coinquilina: “Bye bye bi**h“. Un’espressione che è stata ripetuta anche al momento dell’eliminazione di Raffaella Fico dalla Casa più spiata d’Italia.

Trattandosi letteralmente di un pesante insulto, Raffaella Fico non ha gradito e ha deciso di denunciare l’ex coinquilina. Soleil Sorge, dal canto suo, si è sempre difesa affermando che il suo era solo un gioco: “l bye bi**h l’ho detto per ridere, era detto in modo giocoso“.

Raffella Fico conferma la denuncia ai danni di Soleil Sorge

Raffaella Fico aveva anticipato una possibile denuncia nei confronti di Soleil Sorge. Adesso è arrivata la conferma definitiva nella sua decisione, grazie a una recente intervista: “Se l’ho denunciata? Sì, sono una madre e una donna. Soleil mi ha insultata in tivù e adesso io la porto in tribunale. Determinate cose non vanno dette a nessuno“.

La showgirl ha anche condiviso la sua opinione sull’ex coinquilina: “A me dà fastidio il suo non essere vera.

Lei non mi trasmetteva mai emozioni. Per me il suo modo di fare era finto. Non ho mai visto sincerità da parte sua“.