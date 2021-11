Uomini e Donne anticipazioni 11 novembre: un nuovo bacio per Andrea Nicole Conte, la tronista pronta alla scelta?

Uomini e Donne

Tra i protagonisti del trono classico di Uomini e Donne dell’edizione del 2021/2022 è già arrivata la prima scelta. Sono stati scelti in quattro, Matteo Fioravanti, Andrea Nicole Conte, Roberta Ilaria Giusti e Joele Milan, ma uno di loro ha già trovato la sua metà. Infatti, il tronista Matteo Fioravanti è uscito dal programma in anticipo con Noemi Baratto. Tra i due è nata dal primo istante un’intesa fortissima e la decisione di abbandonare il programma è arrivata in automatico.

Joele Milan, invece, ha concluso la sua esperienza nel famoso dating show di Canale 5 in modo più turbolento. Il tronista, infatti, ha dovuto lasciare il trono perché aveva infranto il regolamento.

A portare, invece, avanti le loro conoscenze sono rimaste le due ragazze: Roberta Ilaria Giusti e Andrea Nicole Conte. Nella puntata del 10 novembre si è parlato a lungo di Roberta Ilaria Giusti. Adesso, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata dell’11 novembre sarà la volta di Andrea Nicole Conte, come riportato da Il Vicolo delle News.

Uomini e Donne anticipazioni 11 novembre: la situazione delle troniste

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata dell’undici novembre, sarà di nuovo la volta del trono classico.

Roberta Ilaria Giusti ha già raccontato gli sviluppi delle sue conoscenze nella scorsa puntata. La ragazza ha ricevuto una commovente lettera dal corteggiatore Samuele, ma è sembrata molto vicina anche a Luca Saladino.Tra i due è scattato il primo bacio, dopo che il corteggiatore aveva abbandonato lo studio.

La situazione è incerta anche per Andrea Nicole Conte che sta portando avanti la frequentazione con Ciprian Aftim e con Alessandro. Con quest’ultimo la tronista ha recentemente discusso e, adesso, la preferenza sembra essere più netta nei confronti di Ciprian Aftim.

Uomini e Donne anticipazioni: il bacio con Ciprian Aftim

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata dell’undici novembre, Andrea Nicole Conte racconterà un’altra esterna con Ciprian Aftim. Tra i due ci sarà un nuovo bacio.

La tronista, nella scorsa puntata, invece, aveva deciso di non baciarlo per continuare la conoscenza al di là del lato fisico. Questo gesto è significativo di un interesse troppo forte della tronista? La scelta si avvicina?