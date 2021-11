Valeria Marini è stata operata a un occhio: “Una paura che non vi dico”. Il post social della famosa showgirl

Gossip

Valeria Marini è la Diva indiscussa della televisione italiana. La showgirl ha una carriera lunghissima e variegata nel piccolo schermo, ma la conduttrice è stata protagonista anche al cinema. Negli ultimi anni Valeria Marini si è cimentata in progetti nuovi che riguardano la produzione e la moda.

Ma Valeria Marini ha anche partecipato a vari reality. Dopo il Grande Fratello Vip italiano, la showgirl è stata protagonista del reality show spagnolo Supervivientes.

Dopo questa provante avventura in Spagna, Valeria Marini ha dovuto subire un’operazione a un occhio, come da lei raccontato al magazine Chi.

Valeria Marini operata a un occhio: le condizioni della showgirl

Valeria Marini ha subito un’operazione a un occhio, per un problema serio che poteva costarle la vista: “Il medico ha rilevato che avevo un problema all’occhio. Non me lo ha detto subito perché secondo lui non mi avrebbe impedito di partecipare al reality. Invece poi quando sono uscita a giugno mi ha mostrato le analisi e raccomandato di farmi vedere dal mio oculista in Italia“

La showgirl era affetta dal cosiddetto foro maculare, un disturbo che compromette seriamente le capacità visive. Proprio per questo, Valeria Marini ha dovuto subire un’operazione urgente: “A saperlo prima avrei dovuto evitare Supervivientes, però è andata così.

Ho fatto l’intervento con una paura che non vi dico”.

La showgirl è ancora in convalescenza e deve portare necessariamente una benda: “Una delle poche uscite della settimana. Avevo tolto la benda perché pensavo di poterlo fare e invece al controllo in ospedale mi hanno sgridata, così l’ho rimessa. Una serata in libertà mi serviva“.

Valeria Marini operata a un occhio: il post della Diva stellare

Valeria Marini ha raccontato la sua operazione a un occhio in modo molto aperto, spiegando il suo problema.

La showgirl ha lanciato anche un messaggio ottimista ai suoi followers con un post condiviso sul suo account Instagram: “Le Difficoltà bisogna affrontarle con Forza e sempre con il Sorriso perché spesso ci preparano a un Destino Straordinario ed è proprio nei momenti difficili che capisci CHI TI AMA. Grazie per il vostro Affetto e Amore“.

La Diva ha posato per delle foto con una benda stellare sull’occhio in convalescenza.