Alex Belli critica l’avvicinamento di Soleil Sorge a Gianmaria Antinolfi. I due arrivano a un confronto

Grande Fratello

Alex Belli e Soleil Sorge sono stati protagonisti di alcune puntate serali del Grande Fratello Vip6. I due hanno avuto un confronto con la moglie dell’attore, Delia Duran, che non ha preso bene il loro feeling particolare.

Dopo l’ultima diretta, Soleil Sorge si è allontanata dall’attore e ha avuto un chiarimento con Gianmaria Antinolfi.

Alex Belli ha criticato l’atteggiamento di Soleil Sorge.

Alex Belli in lite con Soleil Sorge: i dubbi dell’attore

Da giorni Alex Belli e Soleil Sorge non vivono più la vicinanza esagerata che ha fatto tanto preoccupare la moglie del bell’attore.

L’influencer, invece, si è ravvicinata al suo ex Gianmaria Antinolfi, da lei mandato al televoto. Sophie Codegoni ha espresso i suoi dubbi su quest’avvicinamento: “Io do per scontato che al momento in cui dici determinate cose di una persona, non hai stima per quella persona, allora non mi capacito di come si azzeri tutto e si fanno cinque ore di chiacchierata…. Io visto che penso queste cose non ho neanche l’interesse di parlare con lui“.

L’ex tronista ha accusato Soleil Sorge d’incoerenza: “Sta peccando di coerenza in una maniera incredibile secondo me“.

Anche Alex Belli ha criticato l’atteggiamento di Soleil Sorge: “Do ragione a te in fatto che di coerenza ce ne sia poca e mi stupisco anche di Soleil sinceramente… C’è qualcosa che non quadra, vuoi trovare uno sfogo? Ma Gianmaria?“.

L’attore si è anche lamentato dell’improvvisa freddezza della ragazza: “Non è neanche la sua coerenza, perché con tutte le cose che ha detto… A me manca, mi manca come presenza, come solarità, come tutto, a me fa stare molto male sta roba qui… Può parlare con Gianmaria, può parlare con chi vuole ma la stranezza è dal rapporto che comunque avevamo“.

Alex Belli critica Soleil Sorge: il chiarimento

Alex Belli ha criticato Soleil Sorge in una discussione con Sophie Codegoni. L’attore ha sofferto l’improvvisa lontananza dell’influencer e ha trovato poco coerente il suo avvicinamento a Gianmaria Antinolfi.

Alex Belli ha deciso, in seguito, di parlare dei suoi dubbi direttamente con l’influencer: “Sono giorni che voglio parlare con te“. Soleil Sorge, però, ha fatto capire all’attore di essere arrabbiata con lui per vari atteggiamenti: “Certe battutine a Sophie, non so quanto a tua moglie possa piacere… Sembro forte… Sono estremamente sensibile“.

L’attore ha voluto ribadire il suo grande affetto nei confronti dell’amica: “Da noi hai solo avuto cose che ti hanno esaltata… Non mi puoi recriminare sta roba… Sono andato contro il mondo per te… Guarda la realtà dei fatti… Sono stato con te in tutto e per tutto“.