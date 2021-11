Beatrice Valli e Marco Fantini: arriva la data di matrimonio per i due protagonisti di Uomini e Donne

Uomini e Donne

Beatrice Valli ha comunicato la nuova data di matrimonio via social network. Nel maggio 2022 lei e l'ex tronista Marco Fantini potranno finalmente convolare a nozze.

Nella lunga storia di Uomini e Donne sono nate tante coppie solide, che sono andate avanti negli anni. Dall’amore di alcune di queste sono nati figli e sono stati celebrati dei matrimoni. Aldo Palmieri e Alessia Cammarota ne sono un esempio, visto il matrimonio arrivato pochi mesi dopo la fine del dating show. I due sono anche genitori di due bellissimi bimbi.

Ma tra le coppie più amate, tra quelle che si sono formate nel dating show, si trova sicuramente quella formata da Beatrice Valli e Marco Fantini. I due protagonisti di Uomini e Donne hanno creato una vera e propria famiglia e, adesso, Beatrice Valli ha annunciato la data delle nozze con un post su Instagram.

Beatrice Valli e Marco Fantini: la storia nata a Uomini e Donne

Marco Fantini è uno dei tronisti più amati della storia di Uomini e Donne. Sempre pacato e gentile, il modello è stato selezionato per l’importante ruolo nel dating show, dopo la delusione per non essere stato scelto dalla messinese Anna Munafò.

Tra le corteggiatrici scese per incontrare il modello, anche Beatrice Valli, che all’epoca era già mamma di Alessandro. Tra i due c’è stato subito un feeling forte e, dopo vari liti e tentennamenti, Marco Fantini e Beatrice Valli hanno lasciato il dating show insieme.

Dal loro amore sono nate le piccole Bianca e Azzurra Fantini e adesso Beatrice Valli e Marco Fantini sono pronti per il grande passo.

Beatrice Valli e Marco Fantini: il matrimonio rinviato

Beatrice Valli e Marco Fantini parlano di matrimonio già da un po’ di tempo. La proposta di nozze è arrivata, infatti, qualche anno fa. Per l’occasione il modello aveva organizzato per l’influencer una sorpresa da favola ai piedi della Tour Eiffel a Parigi.

Il lieto evento è stato, però, rimandato a causa della pandemia dovuta Covid-19. Adesso Beatrice Valli ha comunicato ai suoi followers la nuova data di nozze attraverso un post condiviso sul suo account Instagram: “Abbiamo finalmente deciso. Il 29 maggio 2022 ci sposeremo. Speriamo di non rimandare più“.