Bonus teatro e spettacoli, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate: a chi spetta e come funziona

Economia e Lavoro

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono ora disponibili le istruzioni per richiedere il bonus teatro e spettacoli, riservato al settore delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo. Ecco quali sono i requisiti per richiederlo e in cosa consiste questa agevolazione.

Bonus teatro e spettacoli, chi sono i beneficiari e quali requisiti occorre avere

Il bonus è stato pensato dal Decreto Sostegni per un settore, quello del teatro e degli spettacoli, colpito dalla pandemia.

Potranno beneficiarne imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali, ma anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti che operano nell’ambito delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, indipendentemente dalla natura giuridica, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni dell’organizzazione. Il requisito da rispettare è aver registrato nel 2020 una riduzione del fatturato pari ad almeno il 20% rispetto al 2019.

Bonus teatro e spettacoli, quanto vale e come sarà erogato

Il bonus per il settore delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo consisterà in un credito d’imposta pari al 90% delle spese sostenute nel 2020.

Sarà riconosciuto alle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche tramite sistemi digitali, e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Tra i potenziali destinatari del bonus vi sono anche le organizzazioni di soggetti non residenti dedite al teatro, alla musica inclusa la lirica, alla danza, alle attività circensi e allo spettacolo viaggiante. Sono inclusi anche gli enti commerciali e non commerciali, ma per questi ultimi si fa riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.

Quali sono le spese incluse nel bonus teatro e spettacoli

I dettagli sul bonus teatro e spettacoli sono contenuti nella circolare n. 14/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 10 novembre 2021. Il bonus includerà le seguenti categorie di spese: costi per il personale, costi di ospitalità, costi di produzione, costi di gestione spazi, costi di pubblicità e promozione, formazione, investimenti ammortizzabili, costi generali, spese per viaggi, trasporto materiali e trasferimento locali, per circo e spettacolo viaggiante, le spese per l’acquisto di attrazioni, impianti e macchinari.

Potrà essere richiesto fino al termine ultimo del 15 novembre 2021.

Il bonus prevede un fondo di 10.000.000€ per il 2021 e, qualora le richieste ricevute dovessero superare le disponibilità, la percentuale del credito d’imposta potrebbe essere riparametrata.