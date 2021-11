LOL 2: Fedez svela il cast della seconda edizione del programma cult di Amazon Prime Video. I nomi

Programmi TV

In una diretta Instagram sul suo profilo ufficiale il conduttore di LOL – Chi ride è fuori ha svelato tutto il cast di partecipanti della seconda attesissima stagione. Il cantante ed influencer ha prima presentato la sua nuova spalla e poi, con un divertente gioco con delle simpatiche card con tanto di skills a fare da indizi, ha rivelato passo dopo passo tutti i dieci concorrenti che si sfideranno a colpi di non risate. Tutte le novità della nuova stagione ed i nomi di tutti i partecipanti al programma cult di Amazon Prime Video.

LOL 2: chi conduce il gioco

La notizia era nell’aria già da qualche giorno, proprio quando il conduttore di LOL aveva anticipato che presto sarebbero arrivate delle importanti novità sullo show di Amazon Prime Video.

Fedez nell’occasione si era mostrato in tiro svelando che aveva appena registrato la sigla della seconda stagione di quello che in Italia è stato il fenomeno comico dell’anno. Il rapper aveva dato appuntamento a tutti i suoi fan alle 13:00 di venerdì 12 novembre 2021 per svelare le novità della nuova edizione e di certo i fan del programma non sono stati delusi.

In primis una simpatica gag ha svelato chi ci sarà al suo fianco al posto di Mara Maionchi. Come spesso accaduto in altri format, a raccogliere il testimone dell’esuberante discografica sarà Frank Matano che dopo aver partecipato da concorrente si tuffa in questa avventura con un nuovo ruolo del tutto differente.

LOL 2, Fedez annuncia il cast

Poi è arrivata la vera ciccia dell’annuncio con lo svelamento dei 10 comici che prendono parte a LOL 2. Attraverso delle card con tanto di skills a fornire qualche indizio, la strana coppia formata da Fedez e Frank Matano ha svelato ad uno ad uno i nomi, interagendo con i follower collegati in diretta.

Parteciperanno al programma: