Million Day Estrazione 12 novembre 2021 numeri vincenti di oggi: estrazione Million Day alle ore 19:00

Leggi i numeri estratti nel nuovo concorso del Million Day, il gioco che mette in palio 1 milione di euro. Scopri i numeri estratti di oggi venerdì 12 novembre 2021.

In arrivo un nuovo weekend da vivere a tempo di estrazione del Million Day. Si terrà infatti oggi venerdì 12 novembre 2021 una nuova estrazione della cinquina vincente del gioco in grado di regalare fino ad 1 milione di euro a chi dovesse centrarla nella giusta composizione. Leggi i numeri che verranno estratti e che formeranno la combinazione vincente a partire da qualche minuto dopo le ore 19:00.

Million Day: come funziona il gioco che ogni giorno mette in palio 1 milione di euro

Ecco quali sono le regole per giocare al Million Day e a cui tutti i giocatori devono sottostare per tutti i concorsi del gioco, e che dovranno rispettare anche in occasione del concorso di oggi venerdì 12 novembre 2021.

Per prendere parte all’estrazione è necessario scommettere la cifra minima di 1 euro, mediante la quale sarà possibile creare la propria combinazione, si spera vincente, scegliendo 5 tra i 55 numeri a disposizione, che vanno dal numero 1 (uno) al numero 55 (cinquantacinque).

Il gioco fornisce a chi ne prende parte di poter scegliere tra le seguenti tipologie di giocata:

una giocata singola: componendo una schedina creata con 5 numeri, come detto in precedenza, puntando l’importo fisso di 1 euro.

una giocata plurima : : prevede la possibilità di effettuare sulla stessa schedina più giocate, ognuna delle quali formata da 5 numeri e sempre al costo di 1 euro.

: : prevede la possibilità di effettuare sulla stessa schedina più giocate, ognuna delle quali formata da 5 numeri e sempre al costo di 1 euro. una giocata sistemica: da la possibilità di scegliere da 6 a 9 numeri per comporre la propria tipologia di giocata a sistema, scegliendo tra sistema Integrale e sistema Ridotto.

Quanto si può vincere con i concorsi del Million Day?

Chi prende parte ai concorsi del Million Day a differenza di quanto accade in altre famose lotterie italiane, come il Lotto o il SuperEnalotto, si trova di fronte a dei premi che cambiano in base alla quantità dei numeri indovinati ma restano tipologie di vincita fisse.

Tutti giocatori possono vincere confrontando i 5 estratti con la quantità dei numeri giocati (a seconda della modalità di gioco scelta che fa più a caso dei giocatori):

attraverso una giocata Singola e Plurima (per singola giocata di 5 numeri);

mediante una giocata Sistemistica (per giocata da 6 fino a 9 numeri).

Nella tabella sottostante vi riportiamo le diverse entità di vincita che si possono mettere a segno a seconda dei numeri giocati in un sistema integrale, precisando i numeri indovinati e le corrispettive vincite da riscuotere.

con 5 numeri giocati con 6 numeri giocati con 7 numeri giocati con 8 numeri giocati con 9 numeri giocati Numeri indovinati Vincita (€) Vincita (€) Vincita (€) Vincita (€) Vincita (€) 2 2€ 8€ 20€ 40€ 70€ 3 50€ 156€ 324€ 560€ 870€ 4 1.000€ 2.200€ 3.612€ 5.248€ 7.120€ 5 1.000.000€ 1.005.000€ 1.010.500€ 1.016.520€ 1.023.080

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.