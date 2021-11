Previsioni meteo per il weekend: ancora maltempo in Italia, diramata l’allerta per alcune regioni

Cronaca Italia

Weekend di maltempo per l'Italia, che continuerà a fare i conti con piogge, temporali e nubi, come annunciato dalle previsioni. La Protezione Civile dirama l'allerta per alcune regioni.

L’Italia continua a fare i conti con il maltempo, che insisterà sulla penisola anche nel fine settimana. Le previsioni annunciano infatti un weekend di pioggie e temporali in molte regioni. Con un comunicato contenente informazioni sull’attuale situazione del nostro Paese, la Protezione Civile ha già diramato l’allerta per alcune regioni a partire dalla giornata di oggi.

Previsioni meteo per il weekend: il maltempo in Italia

Gli esperti del Centro Meteo Italiano hanno fatto sapere che sul Mediterraneo occidentale è ancora presente una circolazione depressionaria che causa condizioni meteo instabili sulla penisola.

Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna sono interessate in queste ore da piogge sparse. Tutta la giornata sarà caratterizzata da nuvole in transito in tutto il Paese, che si faranno più insistenti sulle regioni del Centro-Sud. Una goccia fredda in quota dovrebbe invece transitare al Nord-Ovest nella giornata di domenica. Le condizioni meteo saranno quindi instabili in tutta l’Italia tanto sabato quanto domenica. Al nord si verificheranno temporali intensi e sulle Alpi potrebbe arrivare la neve, a quote medio-alte.

I metereologi de iLMeteo.it riferiscono inoltre che la pioggia potrà interessare anche il Lazio e le regioni del Sud. Domenica, rientreranno nella morsa del maltempo anche Sardegna, Toscana e Lazio, con rovesci e temporali.

Maltempo in Italia: diramata l’allerta della Protezione Civile

In queste ore, la redazione di The Social Post è stata raggiunta da un comunicato della Protezione Civile contenente indicazioni sulla situazione di allerta della penisola. Secondo il bolletino, le Isole Maggiori e la Calabria restano ancora in condizioni di rischio.

Sulla base delle previsioni, si è deciso quindi di estendere già per tutta la giornata di oggi l’allerta arancione per Sicilia orientale e Calabia meridionale. Per la Sicilia centro-meridionale e sulla Calabria centro-settenrionale si è valutata invece l’allerta gialla.

Previsioni per la prossima settimana: il meteo in Italia

L’inizio della nuova settimana vedrà una circolazione depressionaria con aria più fredda in quota per diversi giorni stazionaria sul Mediterraneo. Le condizioni meteo saranno instabili e colpiranno buona parte dell’Italia. La distribuzione dei fenomeni non è però attualmente ancora chiara.

Solo nella seconda parte della settimana, informano gli esperti, potremmo assistere a un graduale miglioramento.