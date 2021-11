Andrea Iannone malore a Ballando con le Stelle: salta l’esibizione, preoccupazione per il concorrente

Programmi TV

Malore in diretta per Andrea Iannone a Ballando con le stelle. Il concorrente ha abbandonato lo studio a inizio puntata e si trova in infermeria: le sue condizioni

Grande spavento a Ballando con le stelle nel corso di questa puntata. Nel corso delle prime esibizioni, a inizio diretta, Andrea Iannone si è sentito male ed ha abbandonato la pista non prendendo parte alla prima manche di gara. La notizia è stata annunciata da Milly Carlucci al termine della manche, per poi collegarsi con Paolo Belli dall’infermeria e avere informazioni sulle condizioni di salute del motociclista.

Andrea Iannone ha un malore a Ballando con le stelle

Andrea Iannone ha avuto un malore nel corso della nuova puntata di Ballando con le stelle.

Il motociclista si è sentito male a inizio puntata, quando è stata annunciata ai concorrenti la prima probante manche con alcune esibizioni da soli, senza il proprio partner di ballo al fianco. Il ragazzo ha accusato problemi di salute e non ha preso parte a questa prima manche. La notizia è arrivata al termine della manche, quando Milly Carlucci ha fatto notare: “L’ultimo a dover uscire è Andrea Iannone, che a un certo punto se ne è andato perché si sentiva poco bene. Niente di allarmante. Dove sta Andrea?

“.

In collegamento la partner di ballo del motociclista, Lucrezia Lando, spiega che si trova in infermeria. E anche dalla giuria confermano come il ragazzo sia sbiancato a inizio manche, manifestando problemi di salute.

Andrea Iannone in infermeria: le condizioni del concorrente

Milly Carlucci riceve nuovi dettagli circa le condizioni di salute di Andrea Iannone: “Mi stanno dicendo che stava già male di stomaco nel pomeriggio, quando è venuto qui“. Lo conferma anche Lucrezia Lando.

Nuovi importanti aggiornamenti arrivano da Paolo Belli, in collegamento con lo studio direttamente dall’infermeria, dove si vede Iannone sdraiato su un lettino.

Belli spiega a Milly Carlucci e al suo pubblico come stanno le cose: “Il dottore mi ha appena detto che per precauzione è giusto che resti qui ancora un po’. Se si calma bene, sennò deve essere trasferito in ospedale. Bisogna attendere, poi sarà il dottore a decidere. La volontà di Andrea è quella di ballare“. Grande preoccupazione per il motociclista, in attesa di nuovi importanti aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Andrea Iannone sta meglio: l’annuncio dall’infermeria

AGGIORNAMENTO – Andrea Iannone è intervenuto dall’infermeria durante la puntata, rasserenando tutti: “Sto bene ma non benissimo, in ogni caso abbiamo deciso con il dottore di provare a fare il ballo, è importante.

Probabilmente tutti gli antidolorifici che ho preso durante queste settimane per la spalla, mi hanno procurato questo problema gastrico che ho adesso. Sto bene“. Milly Carlucci gli fa presente che non è ancora escluso dalla gara ma che, se la sua salute glielo consentirà, si potrà esibire anche a fine puntata. “Va benissimo, grazie” la risposta del motociclista.