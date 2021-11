Chi è Alvise Rigo: esordi, carriera e vita privata del rugbista concorrente di Ballando con le Stelle

Chi è

Uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle è lo sportivo italiano Alvise Rigo. Il giovane rugbista è uno dei ballerini del programma, in onda tutti i sabati sera su Rai1. Insieme alla ballerina Tove Villfor, ha esordito nella competizione proseguendo al suo fianco per molte puntate, continuando ad affascinare e emozionare il pubblico a casa e in studio.

Chi è Alvise Rigo: biografia ed esordi del rugbista

Alvise Rigo nasce a Venezia il 12 dicembre del 1992 e, attualmente, ha 28 anni.

Rimane nella città natale dopo aver conseguito il diploma scientifico e fino ai 18 anni, quando decide di intraprendere la carriera da rugbista, seguendo la passione per questa disciplina sportiva. Il talento e la perseveranza l’hanno portato ad allenarsi duramente ed entrare anche a giocare in serie A in molte squadre diverse: Lazio, Petrarca, San Donà e Valsugana Rugby. Dopo anni trascorsi sui campi da rugby, ora si dedica anima e corpo al mondo del fitness come personal trainer a Milano.

Alvise Rigo e il mondo dello spettacolo: dall’Ariston a Ballando con le Stelle

Per quanto l’ex rugbista non appaia molto sul piccolo schermo, negli ultimi anni ha preso parte ad alcune ospitate televisive, anche di un certo livello.

Nel 2020, ad esempio, ha affiancato Antonella Clerici sul palco dell’Ariston, durante il Festival di Sanremo come valletto. Il suo talento poliedrico, l’ha portato poi sulla sala da ballo più famosa del panorama televisivo italiano. Oggi infatti, Alvise è concorrente nel programma, condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Il passato sportivo è un punto di forza, che gli permette di combattere per la vittoria con grinta e determinazione.

Alvise Rigo: la vita privata misteriosa e sfuggente

Delle relazioni amorose dello sportivo si sa poco o nulla, ma ha affermato di tenere molto alla sua vita privata e, per questo, non ama molto parlare delle sue eventuali storie d’amore. Già dopo la partecipazione al Festival aveva affermato di essere single, ma nulla si conosce di più riguardo la vita privata di Alvise. Questo alone di mistero, rende ancora più enigmatica la figura del personal trainer, che rimane impassibile di fronte alle numerose richieste di esporsi in merito alla sua vita al di fuori della carriera.

Curiosità su Alvise Rigo e alcuni aneddoti spesso sconosciuti

Forse non tutti sanno che Alvise Rigo di destreggia particolarmente bene con le lingue e parla inglese e spagnolo, oltre all’italiano. Ama viaggiare, soprattutto se lo fa vivendo la sua grande passione per i motori. Ha talento per il settore tecnologico e i lavori manuali. Nella sua carriera sportiva ha subito molti infortuni tra i quali uno serio alla testa. In un’intervista ha raccontato il suo doloroso passato scolastico, caratterizzato da bullismo e offese