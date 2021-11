Loredana Bertè e il prezioso regalo di Ligabue: a Verissimo la cantante lo ringrazia con dolcissime parole

Programmi TV

Loredana Bertè ha rivelato a Verissimo di aver ricevuto un prezioso regalo dal collega e grande amico Luciano Ligabue. Una canzone delicata, profonda, che raccoglie al suo interno un messaggio importantissimo contro la violenza sulle donne. A Silvia Toffanin la cantante spiega come sia nata questa collaborazione e spende parole di elogio per la sensibilità e l’umanità manifestate dal collega.

Loredana Bertè e il prezioso regalo di Ligabue: il retroscena a Verissimo

Loredana Bertè torna nello studio di Verissimo dopo l’ultima intervista rilasciata a Silvia Toffanin, nel settembre dello scorso anno.

La cantante coglie l’occasione per presentare il suo nuovo disco, dal titolo Manifesto: un progetto in cui sono contenuti numerosi brani che raccontano della sua vita e dei valori che ha voluto portare avanti nel corso di questi anni. Fra questi figura Ho smesso di tacere, canzone per lei scritta da Luciano Ligabue, suo grande collega e amico, e dedicata alla battaglia contro la violenza sulle donne.

La cantante spiega come sia nata questa collaborazione, per poi rivolgersi a Silvia Toffanin.

Galeotta, infatti, fu l’intervista che la Bertè rilasciò a Verissimo lo scorso anno, nel corso della quale raccontò anche le violenze subite da giovanissima: “Ligabue mi ha regalato una perla, un brano contro la violenza sulle donne. Pensa che è tutto nato da te, che mi hai invitato in questa trasmissione. E quell’intervista in cui ricordavo la violenza subita in età adolescenziale, l’ha vista Ligabue e ci è rimasto così basito che ha scritto questa canzone. Quando ha visto la tua intervista, me l’ha mandata immediatamente“.

Loredana Bertè ringrazia Ligabue: il dolcissimo messaggio

Attraverso quell’intervista a Verissimo, dunque, Ligabue trovò l’ispirazione per comporre un brano intenso e delicato e portatore di un messaggio universale contro la violenza sulle donne.

E quel brano ha voluto donarlo proprio a Loredana Bertè, che l’ha inserito nella tracklist del suo album Manifesto.

Una collaborazione per la quale Loredana ringrazia ancora Ligabue, dedicandogli parole bellissime: “È veramente fantastico, un uomo strepitoso. Ce ne fossero… È così sensibile e aperto alle sue emozioni e così attento alle donne. Grazie Luciano, grazie di questo regalo che mi hai fatto“.