Mietta tra amore e famiglia: tutto sulla vita privata della cantante e concorrente di Ballando con le stelle

Gossip

Mietta è una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano e attuale concorrente del dance show di Rai1 Ballando con le stelle. Se la sua carriera è nota a tutti, oltre che per la musica anche per la sua passione per il doppiaggio e la scrittura, della sua vita privata si sa davvero poco. Negli anni ’90 è stata legata all’attore Brando Giorgi mentre, successivamente, al chitarrista Davide Tagliapietra.

Mietta e l’amore: Brando Giorgi, Davide Tagliapietra e il figlio Francesco

Mietta, pseudonimo di Daniela Miglietta, è divenuta negli anni ’90 una delle voci più apprezzate nella scena musicale italiana.

Celebre e ancora oggi noto ai più il successo di Vattene amore, cantata in duetto con Amedeo Minghi e classificatasi in terza posizione al Festival di Sanremo nel 1990. Ma oltre alla sua vita artistica, che la vede non solo cantante ma anche doppiatrice e scrittrice, della vita privata di Mietta si conosce davvero poco.

La cantante, infatti, è sempre stata molto riservata sulle questioni prettamente private e non è mai stata al centro di gossip o chiacchiericci.

Sappiamo che, nel corso degli anno ’90, è stata sentimentalmente legata per un lungo periodo all’attore e modello Brando Giorgi, celebre volto di amatissime soap opera tv quali Vivere e CentoVetrine. La loro storia d’amore, intensa e passionale, è durata 7 anni per poi esaurirsi. Successivamente, Mietta ha avuto una relazione con il chitarrista Davide Tagliapietra, figlio d’arte del padre Aldo Tagliapietra, frontman del gruppo Le Orme. Dall’unione tra Mietta e il chitarrista è nato un figlio, Francesco Ian, nel 2010.

Mietta a Ballando con le stelle

E proprio nel 2010, anno di nascita del figlio, Mietta decise di prendersi una pausa dalle scene per dedicarsi interamente alla crescita e all’educazione del figlio.

Dopo quell’anno, infatti, si sono fatti sempre meno frequenti i progetti professionali della cantante. Attualmente è possibile vederla in onda su Rai1, in veste di concorrente del talent show condotto da Milly Carlucci Ballando con le stelle.

Un inizio avventura decisamente sfortunato, complice la positività al Covid che le ha permesso sinora di prendere parte solo alla prima puntata. A seguire le polemiche con Selvaggia Lucarelli, giudice dello show, e il mistero sulla sua possibile mancata vaccinazione contro il Covid-19.

Ora che la cantante si è negativizzata, è pronta a tornare in pista assieme al suo compagno di ballo Maykel Fonts.