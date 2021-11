Nino D’Angelo e la famiglia in pericolo: a Verissimo il cantante ricorda la decisione di scappare da Napoli

Programmi TV

Nino D'Angelo svela il motivo per cui decise di abbandonare la sua Napoli. Una decisione sofferta ma necessaria, al fine di tutelare la famiglia dopo un grave fatto che l'ha vista in pericolo

Nino D’Angelo ha ripercorso a Verissimo un difficile capitolo della sua vita, quando decise di abbandonare la sua Napoli. Dietro questa sofferta decisione si cela un grave fatto che coinvolse la famiglia del cantautore, raccontato in studio di fronte a una sconvolta Silvia Toffanin. “Mica potevo perdere la mia famiglia“, la confessione.

Nino D’Angelo e la decisione di abbandonare Napoli: il racconto a Verissimo

A Verissimo Nino D’Angelo rilascia un’intervista ricca di contenuti, fra la carriera nel mondo della musica e l’amore incondizionato per la sua famiglia.

Il cantautore si è raccontato a tutto tondo, soffermandosi anche sull’affetto per la sua città: Napoli. Una città dalla quale, tuttavia, ha deciso di andarsene assieme alla famiglia dopo un gravissimo fatto che l’ha vista in pericolo.

All’inizio del suo racconto, Nino D’Angelo descrive il suo trasferimento da Napoli a Roma, dove ha costruito la sua famiglia e in cui sono cresciuti i suoi figli: “Essendo napoletano non mi aspettavo di avere a che fare con la brutta gente di Napoli. Per fortuna è solo una piccola parte. Quello è stato il momento più brutto della mia vita, però l’ho affrontato.

Sono andato a Roma, vivo a Roma da tanti anni. Ma torno a volte a Napoli, mi divido perché i miei figli sono cresciuti a Roma“.

Nino D’Angelo confessa: “Hanno sparato dentro casa mia“

Il racconto di Nino D’Angelo si fa ancor più cupo quando ammette di essere stato costretto a lasciare Napoli: “Mi sono offeso perché non avevo preso niente da nessuno. Ciò che facevo, lo facevo grazie al talento. Più che spaventato, offeso perché è vomitevole questa cosa. Non si può spiegare bene“. E, di fronte a una attonita Silvia Toffanin, ne spiega il motivo: “Hanno sparato dentro casa mia, si parla di 40 anni fa quando sono andato via, e volevano risolvere con un’estorsione.

Io mi sono sempre messo a disposizione degli altri, ed è stata un’offesa, oltre alla paura“.

Un gravissimo fatto che ha rischiato di mettere seriamente in pericolo la sua famiglia. Motivo per il quale ha deciso di andarsene e di mettere al sicuro la moglie e i figli: “I miei figli erano piccolissimi, mia moglie è stata lei a voler andare via. E io mica potevo perdere la mia famiglia“.