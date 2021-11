Wilbur Smith è morto: addio allo scrittore de Il destino del leone e altri bestseller, aveva 88 anni

Cronaca dal Mondo

È morto Wilbur Smith, il celebre scrittore che ha raccontato l’Africa nella sua lunga carriera. Aveva 88 anni e la notizia si apprende dal suo sito Internet, nel quale vengono anche riassunte le principali opere e successi di Wilbur Smith.

Morto Wilbur Smith: l’annuncio sul sito dello scrittore

La scomparsa di Wilbur Smith arriva come un fulmine a ciel sereno: si apprende che lo scrittore di origini britanniche ma nato in Zambia è morto inaspettatamente questo pomeriggio a Cape Town, dopo una mattinata di lettura e scrittura al fianco della moglie Niso.

Smith viene descritto come un indiscutibile e inimitabile maestro della scrittura: i suoi libri hanno venduto oltre 140 milioni di copie in tutto il mondo nel corso di quasi 30 anni.

La sua carriera è stata segnata soprattutto dal racconto della sua Terra, l’Africa: sono oltre 49 i romanzi dello scrittore ambientati tra le miniere del Sud Africa, i pirati dell’Oceano Indiano e i conflitti in Arabia, Antico Egitto e guerre mondiali. Il grande successo è soprattutto legato alla serie sugli Egizi e il suo eroe Taita.

Wilbur Smith: da Il Destino del Leone a Il Settimo Papiro, i grandi successi

La carriera da scrittore inizia nel 1964 con Il Destino del Leone (When the Lion Feeds) ed è poi proseguita con numerosi altri grandi titoli: La spiaggia infuocata, Il dio del fiume, Il settimo papiro, Come il mare. Per il Times, Smith è stato “un autore di culto, uno di quei punti di riferimento cui gli altri scrittori vengono continuamente paragonati“.

Nato in Zambia nel 1933 (allora Rhodesia del Nord), si è laureato in scienze commerciali per poi lavorare come contabile per alcuni anni. I primi tentativi letterari furono un fallimento: editori europei e sudafricani hanno rifiutato i suoi libri, poi la svolta.

Wilbur Smith ha iniziato a raccontare ciò che di più aveva caro, l’Africa, e da lì è arrivato il grande successo col Ciclo dei Courtney e altri celebri bestseller. È stato sposato 4 volte, fino al momento della sua morte che a quanto dichiara il sito – nel quale è raccontata un’estesa biografia dello scrittore – è avvenuta nella giornata di oggi.