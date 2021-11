Claudio Bisio e Vanessa Incontrada tornano a Zelig dopo 12 anni: la gioia dei conduttori a Verissimo

Programmi TV

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada tornano al timone di Zelig, 12 anni dopo la loro ultima apparizione sul palco dello show comico. Si ricompone così una delle coppie simbolo della tv, con i due conduttori che raccontano a caldo le proprie sensazioni nel salotto di Verissimo. I due ripercorrono la loro amicizia, segnata da un rapporto di risate e complicità che, in fondo, non hanno mai smesso di avere.

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada: si ricompone la storica coppia di Zelig

Si ricompone una delle coppie simbolo della televisione italiana: Claudio Bisio e Vanessa Incontrada tornano sul palco di Zelig 12 anni dopo la loro ultima apparizione.

Lo show comico di Canale5 torna da giovedì sera con una nuova edizione, che vede nuovamente i due conduttori l’uno al fianco dell’altra. Pronti a regalare la magia di un sorriso con i vari comici che si susseguiranno sul palco, la coppia racconta questo grande ritorno a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin.

Oltre al rapporto professionale, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sono anche grandi amici nel privato e adesso si ritrovano a condividere nuovamente il palco di Zelig.

Il palco sul quale è cominciato il loro rapporto professionale, proseguito con altre successive collaborazioni artistiche. La coppia, infatti, fu anche alla conduzione dell’edizione del Telegatto nel 2007.

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio: “Come se non ci fossimo mai lasciati“

A Silvia Toffanin la coppia racconta come procedono i preparativi di questa nuova, attesissima edizione. Ne parla Vanessa Incontrada: “Stiamo facendo dei provini e ci stiamo divertendo in questi giorni. Una cosa che forse tutti e due avevamo è che dopo 12 anni non sali sul palco.

Sembra come se non ci fossimo mai lasciati“.

Claudio Bisio spiega come Zelig raggiunga, quest’anno, un traguardo di vita importantissimo. Giovedì 18 novembre, in prima serata su Canale5, andrà infatti in onda la prima puntata di questa nuova edizione. E l’occasione sarà per ritrovare gli storici comici del passato e alcune giovani promesse della comicità del futuro: “Saranno 25 anni dalla prima puntata. Io ci sono stato dall’inizio e sarà una scusa per avere un po’ di gente che ci ha accompagnati in tutti questi anni, e poi avremo molti giovani“.