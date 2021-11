Masterchef Italia sta per tornare su Sky: quando inizia l’undicesima edizione del talent show

Programmi TV

Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo condurranno la nuova edizione di Masterchef Italia 11. Scopri quando da quna do andrà in onda su Sky.

Uno dei cavalli di battaglia di Sky sta per tornare in onda sulla tv a pagamento, pronto a riconquistare il pubblico come accaduto nelle altre trionfali edizioni. Masterchef 11 di certo non poteva mancare l’appuntamento con gli abbonati e prossimamente è pronto a mandare in onda le sue puntate. La nuova edizione metterà di fronte ai severi ed incontentabili 3 famosi giudici Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo una schiera di nuovi chef amatoriali pronti e vogliosi ad inseguire i loro sogni per fare il salto di qualità nel professionismo. Scopriamo di più sulla nuova edizione e quando arriverà su Sky Uno dopo che il divertente annuncio del profilo ufficiale di Instagram di Masterchef Italia ne ha dato la conferma.

L’atteso ritorno di Masterchef Italia: il video che anticipa quando arriva su Sky la nuova edizione

L’annuncio lanciato dal profilo Instagram ufficiale della trasmissione di Masterchef Italia ha sorpreso tutti i fan del famoso format che mette alla prova gli chef amatoriali più bravi d’Italia. A ciel sereno è infatti arrivata la comunicazione di una nuova edizione del programma, l’undicesima per la precisione, condita con tanto di video divertente.

L’occasione ha infatti permesso a Sky di ricordare ai tanti fan della trasmissione tanti dei tormentoni che hanno contraddistinto le migliori edizioni di Mascherchef Italia e l’hanno reso iconico tra gli amanti della cucina e non solo. Dai problemi di sale ai neuroni di Bruno Barbieri che stanno per partire, il divertente filmato ha lanciato la sfida al pubblico della televisione a pagamento preparandoli a nuovi tormentoni in arrivo.

La chiusura del video spetta proprio allo chef bolognese che nel suggerire di parlare come si Masterchef anticipa la voce fuori campo che sancisce la data ufficiale del ritorno della trasmissione: Masterchef Italia 11 prende il via il 16 dicembre 2021 ovviamente su Sky e NOW Tv.

Guarda il video:

Le repliche di Masterchef Italia

Gli spettatori italiani in attesa della nuova edizione di Masterchef Italia possono gustarsi le repliche delle passate stagioni direttamente in chiaro ogni giorno dal lunedì al venerdì. L’appuntamento è fissato su Cielo, di solito al canale 26 del telecomando, a partire dalle ore 14:00 circa.